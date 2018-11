Roadhouse cresce a Torino con due nuovi locali, al “Lingotto” e a Collegno

Prossime aperture a Giussano (MB) e Rubiera (RE)

Castelvetro di Modena, 19 luglio 2016. I ristoranti Roadhouse continuano a crescere a Torino e nella cintura del capoluogo piemontese, forti anche della presenza ormai consolidata dei locali di Moncalieri e Settimo Torinese. Oggi è stato inaugurato il nuovo ristorante Roadhouse nel complesso del “Lingotto”, all’interno di “8 Gallery”, il Centro Commerciale del Lingotto (Via Nizza n° 230). Il nuovo locale è situato al piano terra, proprio a fianco dell’ingresso Nord del Centro, e dispone di 160 posti a sedere interni ed un’area sedute esterna. Vi lavorano circa 30 dipendenti ed i clienti possono usufruire dell’ampio parcheggio da 4.000 posti auto del centro commerciale.

A settembre, inoltre, è prevista l’apertura a Collegno di un ulteriore ristorante Roadhouse, nel parco commerciale all’interno dell’area di riqualificazione “La Stazionetta”, in Via Musinè, nei pressi dell’Ikea e del C.C. Carrefour, vicino allo svincolo posto sulla Tangenziale Nord di Torino.

“Siamo molto contenti di queste nuove aperture – commenta Nicolas Bigard, AD di Roadhouse - che rafforzano la nostra presenza nell’area torinese. In particolare, il nuovo ristorante del Lingotto è situato in una zona simbolo di Torino, dove la storica fabbrica della Fiat è stata trasformata in un grande polo di attrazione culturale e ricreativa e dove il ristorante Roadhouse contribuisce da oggi ad arricchire l’offerta di “8 Gallery”, l’unico centro commerciale a sorgere nel cuore della città. Siamo pertanto lieti di poter offrire ai torinesi, ma anche a tutti i visitatori del Lingotto, l’opportunità di vivere l’esperienza tipica di Roadhouse, basata su un’offerta di grande qualità, sul servizio particolarmente accurato, sull’ambiente caldo e accogliente e sull’ottimo rapporto qualità-prezzo”.

Prosegue intanto lo sviluppo di Roadhouse anche nelle altre regioni: entro fine luglio sono previste le aperture di due nuovi ristoranti, a Rubiera (Reggio Emilia) e Giussano (Monza/ Brianza).

Con queste nuove location i ristoranti Roadhouse diffusi in Italia diventeranno 85 (di cui 9 in Piemonte: oltre a Lingotto e Collegno, i locali già aperti sono a Moncalieri, Settimo Torinese, Asti, Gravellona Toce, Castelletto Ticino, Tortona e Serravalle Scrivia). Ciascun locale offre un’esperienza unica nella degustazione delle migliori carni alla griglia e degli altri componenti del ricco menù. Il tutto condito da un impeccabile servizio al tavolo e dalle migliori opportunità digitali: l’APP per prenotare e conoscere tutte le promozioni, il wifi gratuito, le aree kids digitali, la Roadhouse Card con tutti i vantaggi esclusivi per la community, che ad oggi ha già superato gli 900.000 iscritti.

I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menù prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un'ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro.

Nel 2015 Roadhouse, con circa 1.800 dipendenti, ha realizzato un fatturato di oltre 100 milioni di Euro, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente.

Cremonini, con oltre 9.700 dipendenti, e un fatturato complessivo 2015 con 3,4 miliardi di Euro, di cui circa il 35% realizzato all'estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione. Il Gruppo è leader in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Inalca, Montana, Manzotin, Ibis) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (MARR). È leader in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie, vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella ristorazione autostradale ed è il principale operatore in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo treno (Chef Express). È infine presente nella ristorazione commerciale con i ristoranti a marchio Roadhouse.

Contact: Luca Macario - Tel. 059/75.46.30 - luca.macario@cremonini.com

ROADHOUSE RESTAURANT – TORINO LINGOTTO

Centro Commerciale 8 Gallery

Ingresso Nord - Via Nizza, 230

10125 TORINO

Tel. +39 011 6631188

ROADHOUSE RESTAURANT – COLLEGNO (TO)

Via del Musinè

10093 COLLEGNO (TO)

www.roadhousegrill.it