L'elisir di lunga vita è un integratore, si chiama Super Bran

Basta un integratore per garantirsi, se non proprio l'immortalità, quanto meno una vita lunga e in un buona salute: è questa la promessa che Super Bran vuole fare a tutti noi.

Un prodotto messo a punto da Natur, un'azienda presente sul mercato nazionale da oltre vent'anni con prodotti di alta qualità per la cura e il benessere della persona e che punta in particolare su esclusivi preparati d’integrazione alimentare.

Il Super Bran è un functional food composto da Oryzalose, una molecola ottenuta facendo fermentare con lievito e reagire con gli enzimi cellulasi ed emicellulasi l'emicellulosa della crusca del riso Asamurasaki, una particolare varietà di riso viola antico coltivata in Giappone.

L'attivita biologica dell’Oryzalose è stata studiata in maniera approfondita ed è stato dimostrato che è in grado di attivare macrofagi, cellule natural killer e antitumorali, oltre ad avere un’attività antiossidante e di supporto in condizioni di particolare stress.

Un altro studio estremamente interessante ha dimostrato proprio come l’assunzione di Oryzalose portasse ad un miglioramento nella qualità della vita in termini di riposo, appetito e condizione fisica generale, suggerendo che proprio l’attività immunoregolatoria dell'Oryzalose fosse alla base di questo miglioramento.

Il Super Bran, oltre all'Oryzalose, contiene anche Antocianidine, GABA e Lactobacillus Plantarum.

Le Antocianidine hanno una forte azione antiossidante e prevengono l’invecchiamento cellulare.

Il GABA ha una funzione calmante, ansiolitica e antistress mentre la Lactobacillus Plantarum favorisce l'equilibrio della flora intestinale.

Come se non bastasse, Super Bran è certificato senza glutine e lattosio e tutte le materie prime sono ogm free e non sono irradiate