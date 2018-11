I cocktail più "trendy" a base di oli extravergini d'oliva spagnoli lasciano un ottimo sapore in bocca al loro passaggio a Milano

MADRID, October 3, 2018 /PRNewswire/ --

Iberia e Aceites de Oliva de Espana continuano a collaborare per promuovere un ingrediente che grazie alla sua adattabilità è più presente che mai nella cucina internazionale all'avanguardia.

San Francisco, Tokyo, Parigi, Milano... Aceites de Oliva de Espana continua a trionfare in tutto il mondo grazie alla versatilità e all'aroma accattivante degli oli di oliva spagnoli. E lo fa affidandosi alle mani di Iberia, azienda che ha dato vita a un tour per presentare la sua nuova immagine, i suoi fiammanti aerei e la rinnovata offerta gastronomica, in cui spiccano gli oli d'oliva. Un tour che ha fatto tappa in un'altra delle città più glamour d'Europa, Milano. A Milano i nostri oli extravergini di oliva hanno conquistato ancora una volta il palato di promotori, clienti e operatori che si sono dati appuntamento nell'esclusiva Palazzina Appiani, un gioiello neoclassico perfetto per gustare i cocktail di moda.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/753137/Interprofesional_del_Aceite_de_Oliva_de_Espana_Infographic.jpg ) All'evento, al quale hanno partecipato il presidente di Iberia, Luis Gallego, e il direttore generale commerciale e clienti dell'azienda, Marco Sansavini, Aceites de Oliva de España è stata rappresentata da Teresa Pérez, direttrice di Interprofesional.

I cocktail più all'avanguardia in una delle capitali della moda

Margarita con Hojiblanca, Virgin Mary con Picual, Gin Tonic con Arbequina e San Francisco con Cornicabra sono stati alcuni dei cocktail serviti durante l'evento, a cui Diego el Morao, uno dei grandi chitarristi spagnoli e una delle figure importanti della nostra cultura, ha aggiunto la sua musica. Bevande che hanno deliziato gli ospiti con il tocco distintivo degli Aceites de Oliva de España, che i barman più prestigiosi del mondo non esitano a incorporare nei loro cocktail più trendy per dare loro un corpo e una consistenza diversa. Un condimento perfetto, sempre aperto a nuove proposte, che fa durare il sapore del cocktail più a lungo in bocca, apportando intensità e setosità.

Interprofesional, un'organizzazione senza scopo di lucro, formata a sua volta da tutti gli enti rappresentativi del settore oleario spagnolo, ha come obiettivo principale la diffusione del prodotto in tutto il mondo. Attraverso il suo marchio promozionale, Aceites de Oliva de Espana, sviluppa da quasi un decennio campagne promozionali per avvicinare il prodotto ai consumatori dei cinque continenti. Campagne che stanno operando principalmente per sottolineare la terra di origine, la Spagna, come leader indiscusso per qualità e quantità di oli di oliva prodotti e commercializzati.

