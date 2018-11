La ricetta delle donne per affrontare le sfide di ogni giorno: automotivazione, alimentazione e ottimismo

Organizzazione, dolcezza e ottimismo: secondo una ricerca condotta da Doxa per Special K questi sono gli “ingredienti” che aiutano le donne italiane ad essere sempre in azione e automotivarsi

Milano, 23 ottobre 2018 - Settembre e ottobre si sa, sono un po’ come l’inizio di un nuovo anno, un nuovo percorso in cui si fanno buoni propositi e si fissano nuovi obiettivi personali e lavorativi. Le donne italiane lo sanno bene, dopo il relax e la “ricarica” estivi sono pronte ad affrontare le sfide e i nuovi obiettivi dell’inverno con entusiasmo e determinazione, ma per poterlo fare e per essere sempre “in azione” devono conciliare lavoro, casa, famiglia e altri impegni cosa davvero non facile! La soluzione? Organizzarsi al meglio, sin dal risveglio!

Risveglio non sempre facile, perché bisognare riattivare corpo e mente quando invece si vorrebbe stare a letto, si cerca di fare appello a buone pratiche magari come lo yoga e ci si impegna a trovare dentro di se l’automotivazione per partire e affrontare le sfide quotidiane.

Ma per affrontare la giornata con la giusta carica, le donne non rinunciano alla colazione, il primo pasto del giorno, imprescindibile e che, se fatto in maniera varia ed equilibrata e a base di un mix di vitamine e minerali essenziali, tra cui vitamina D, vitamine del gruppo B e ferro, permette loro di trovare il giusto sprint sin dal mattino.

Tutto questo è confermato dalla ricerca condotta da DOXA per Special K® - brand e linea di cereali che da oltre 60 anni sono al fianco delle donne - che ha coinvolto un campione di donne italiane* alle quali è stato chiesto quali siano le principali sfide che devono affrontare durante la giornata, gli “elementi” che le caratterizzano e il loro rapporto con l’alimentazione come fonte di energia.

Oltre ai giusti ingredienti per il benessere fisico quotidiano, come emerge dall’indagine recentemente condotta da Doxa per Special K, ci sono altrettanti fattori presenti nel Dna delle donne italiane che le aiutano in ogni situazione: l’organizzazione è la variabile che ha più peso (36%), seguita da dolcezza (30%), ottimismo (26%), caparbietà (24%) e passione (24%).

E in particolare l’ottimismo è alimentato dalla capacità di dirsi SI’, in diverse situazioni anche per dare nuova linfa ai diversi elementi di cui sono fatte le donne. Le donne italiane vogliono dire Sì al tempo (35%), con ottimismo e vitalità desiderano ritagliare più ore per se stesse, magari da dedicare allo sport, senza però rinunciare alla famiglia. Sì a una alimentazione sana (32%): mangiare bene significa stare bene, vorrebbero dedicare più tempo alla cucina, migliorare le proprie abilità culinarie con attenzione alle vitamine, primo elemento di cui hanno bisogno per iniziare la giornata; Sì a se stesse (20%) per vincere le proprie insicurezze e avere successo nel lavoro senza rinunciare al resto, e infine il Sì più profondo, quello alla vita (13%) per trovare il tempo da passare con le persone a cui si vuole bene, per rilassarsi e accettare le novità con più facilità!

I dati di questa ricerca mettono in evidenza le caratteristiche distintive delle donne, così come fa la nuova campagna Special K Powering You, con l’obiettivo di celebrare il potere delle donne nei momenti di vita quotidiana e la loro capacità di affrontare ogni sfida. La campagna è anche l’occasione per raccontare più approfonditamente il prodotto e i nutrienti contenuti, per aiutare le donne a vivere al massimo delle loro potenzialità.

“Il rientro dalle vacanze e la ripresa dell’anno scolastico e di tutte le attività quotidiane, rendono necessario assicurare le giuste energie al proprio fisico per affrontare questo periodo e iniziare da una corretta colazione è il primo passo. Commenta la nutrizionista Marta Carabelli. “Il primo pasto dovrebbe fornire il 15-20% delle calorie della giornata e in particolare sulla tavola non dovrebbero mancare una fonte di carboidrati, meglio se integrali (cereali integrali, fette biscottate integrali…) e una quota proteica come per esempio latte o yogurt e vitamine e minerali da frutta fresca. Fonti di vitamina B3 e di vitamina B12 possono contribuire all’energia e alla vitalità così tanto necessarie proprio in questo particolare periodo dell’anno. “

La gamma dei fiocchi di cereali Special K (classic – frutti rossi – cioccolato fondente) e la linea Special K nutri-mi (frutta secca e semi e frutti di bosco) forniscono il mix ideale di vitamine e minerali essenziali, tra cui vitamina D, vitamine del gruppo B e ferro, offendo diversi benefici per il benessere quotidiano: *

LA VITAMINA D aiuta le difese immunitarie.

LA NIACINA (VITAMINA B3) contribuisce all’energia.

IL FERRO aiuta la resistenza fisica.

LA VITAMINA B12 contribuisce alla vitalità.

* Una porzione di fiocchi Special K contiene >15% dei Valori Nutritivi di Riferimento di vitamina D che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, niacina (B3) e vitamina B12 che contribuiscono al normale metabolismo energetico, e ferro che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Una porzione di fiocchi Special K contiene anche >15% dei Valori Nutritivi di Riferimento di vitamine B1, B2, B6, acido folico e zinco. Gustali nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

