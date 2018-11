La rivoluzione del pane è made in Italy!

Il Pane Funzionale Salus® è il nuovo “super-food”! Ha 7 benefici funzionali per il benessere, aiuta a contrastare malattie come diabete e colesterolo, è ottimo per gli sportivi e i regimi dietetici, è naturale e utilizza solo grano italiano.

Padova, 14 novembre 2018 - Il Granaio delle Idee, azienda veneta con 20 anni di attività nel mondo delle miscele e dei coadiuvanti naturali per la panificazione, presenta ufficialmente il suo prodotto di punta per innovazione e qualità. Si tratta di Pane Funzionale Salus®, la rivoluzionaria ed esclusiva miscela di farine che racchiude in sé 7 benefici nutrizionali: ridotto contenuto calorico, pochi grassi, a tasso ridotto di carboidrati, ricco di fibre e di proteine, con beta-glucani dell’avena, a tasso ridotto di sodio.

“Una rivoluzione nel mondo della panificazione” così la definisce Federico Allamprese Manes Rossi, titolare e fondatore de Il Granaio delle Idee, che aggiunge: “Abbiamo studiato e creato questa miscela di farine particolare e naturale al 100%, secondo la nostra filosofia clean label. Gli alimenti funzionali sono naturalmente ricchi di proprietà benefiche per la salute e svolgono azione preventiva verso alcune malattie. Con il nostro Pane Funzionale Salus® è possibile ottenere un pane buonissimo in tutti i sensi: gusto eccellente, con un ottimo equilibro tra croccantezza e morbidezza, ideale ad esempio per i regimi dietetici e per gli sportivi”.

Come sappiamo gli sportivi hanno esigenze nutrizionali specifiche, come assumere una maggiore quantità di proteine per agevolare la crescita e il mantenimento dei muscoli. Pane Funzionale Salus® è il pane proteico ideale per coloro che praticano sport ma allo stesso tempo non vogliono fare rinunce alimentari. Pane Funzionale Salus® è infatti ricco di proteine, che contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Con 100g di pane SALUS si assumono 12g di proteine, pari al 24% del fabbisogno giornaliero (riferimento adulto medio: 8400KJ/2000Kcal).

Anche chi segue un regime dietetico per perdere peso spesso deve rinunciare alle “cose buone” per alimenti insipidi e privi di sapore. Pane Funzionale Salus® si pone come alternativa sana e gustosa! E’ infatti un alimento a ridotto contenuto calorico, che favorisce un’alimentazione corretta e bilanciata. 100g di pane SALUS hanno solo 197Kcal, pari al 9,8% del fabbisogno giornaliero (riferimento adulto medio: 8400KJ/2000Kcal).

Senza dover rinunciare al piacere del buon pane, Salus è il pane proteico che riesce a combinare gusto unico a qualità ed equilibrio nutrizionale, limitando carboidrati e sodio e preferendo fibre e proteine, mettendo questo prodotto al centro di una corretta alimentazione e di un sano stile di vita.

Pane Funzionale Salus® è un grande alleato del benessere perché può essere utile per combattere alcune malattie metaboliche. Il pane Salus è infatti naturalmente ricco di beta-glucani, fibre dell’avena, utili. Se assunti giornalmente attraverso 150 g di Pane Funzionale Salus® (che corrispondono a 3 g di Beta-glucani), queste fibre hanno la proprietà di ridurre il colesterolo. Inoltre uno studio condotto dall’Università degli Studi di Padova ha dimostrato che un consumo regolare di questo pane funzionale aiuta a migliorare il controllo glicemico di medio e lungo termine nei soggetti affetti da Diabete Mellito Tipo 2, ovviamente in aggiunta ai farmaci utilizzati per il controllo del glucosio nel sangue.

Seguendo la filofosia “clean label” il Pane Funzionale Salus® è una miscela di farine completamente naturali, 100% da grano italiano e privo di emulsionanti chimici come gli E471 e E472 che vengono comunemente usati in tanti prodotti da forno. Poiché sulla provenienza di questi additivi vi è il dubbio dei derivati animali, Pane Funzionale Salus® li ha completamente aboliti, diventando così un alimento assolutamente sicuro anche per i vegetariani e i vegani.

Per il Pane Funzionale Salus® si è studiato un mix innovativo anche nella distribuzione:

- è presente nel canale dei fornai artigiani e dell’industria della panificazione. Proprio per guidare i consumatori verso il “fornaio Salus” più vicino, l’azienda ha lanciato un servizio online di geolocalizzazione costantemente aggiornato che permette di identificare su mappa il negozio più comodo dove trovare il Pane Salus (https://panesalus.azurewebsites.net/trova-un-panificio/) .

- è reperibile in GDO (supermercati) con il marchio Ruggeri, divisione consumer de Il Granaio delle Idee. Sugli scaffali si può trovare il preparato completo da 500 g per realizzare facilmente il pane direttamente a casa. La particolare formulazione e la presenza della Tasca Magica® per conservare il lievito in modo naturale, permettono infatti di aggiungere solo acqua alla miscela ed infornare nel forno domestico ottenendo un lievitato perfetto;

-è acquistabile online sul sito www.ruggerishop.it;

Per info: www.panefunzionalesalus.it