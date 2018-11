Deliveroo, volano i ristoranti con "Restaurant Home" e parte "Marketer"

• Col portale dedicato “Restaurant Home” migliorano ricavi ed efficienza

• In questi giorni parte “Marketer” per personalizzare offerte e promozioni

• Ristoranti partner in Italia sono raddoppiati nell’ultimo anno (da 2mila a 4mila)

• I ricavi per i ristoranti partner Deliveroo aumentano fino a +30%

Milano, 20 Novembre 2018 - Deliveroo ha svelato oggi nuovi servizi per supportare la crescita dei suoi ristoranti partner. Grazie al portale dedicato “Restaurant Home” gli oltre 4mila ristoranti partner Deliveroo in Italia possono ottenere dati integrati e informazioni utili sull’andamento degli ordini e i tempi di preparazione. In questi giorni parte anche “Marketer” di Deliveroo, un servizio che permette ai ristoranti di personalizzare offerte e promozioni in tempo reale. I ristoranti che scelgono di collaborare con Deliveroo sono passati da 2mila a 4mila negli ultimi 12 mesi e grazie alla partnership aumentano i ricavi fino al +30%. Con questi nuovi servizi l’azienda conta di far aumentare ancora di più i ricavi dei ristoranti.

Col portale “Restaurant Home” Deliveroo offre ai ristoranti le seguenti informazioni utili: ordini consegnati, la percentuale di aumento su base settimanale o mensile, il ricavo lordo, il valore medio degli ordini, il tempo medio di preparazione dei piatti, il tempo medio tra l’accettazione dell’ordine e l’arrivo del rider, la classifica dei piatti più ordinati e la misura del gradimento dei piatti indicata dai consumatori (da zero a cinque stelle). In questo modo i ristoranti possono capire meglio l’andamento delle scelte dei consumatori, ottimizzare la propria organizzazione, adeguare i tempi di preparazione dei piatti e aumentare gli ordini da consegnare attraverso la piattaforma.

Deliveroo rilancia e annuncia il lancio di “Marketer”, uno strumento che consente al ristorante di personalizzare le offerte e le promozioni presenti sulla piattaforma. I ristoranti chiedono a Deliveroo di gestire al meglio il proprio business e Deliveroo accoglie questa richiesta offrendo strumenti utili alla migliore la messa a punto delle offerte e la promozioni che interessano i consumatori.

Il General Manager di Deliveroo Italia, Matteo Sarzana ha commentato: “L’obiettivo di Deliveroo è offrire ai consumatori, ai ristoranti e ai rider la migliore esperienza di food delivery. Cerchiamo sempre nuovi modi di supportare i ristoranti partner per migliorare costantemente le offerte, l’efficienza e la profittabilità. Questi strumenti consentono loro di raggiungere più facilmente gli obiettivi”.

“Restaurant Home” e “Marketer” rappresentano le ultime novità Deliveroo in fatto di supporto al business della ristorazione. La piattaforma offre già ai ristoranti partner con “Virtual Brands” la possibilità di diversificare la propria offerta, creando dei brand dedicati esclusivamente al mercato dell’online food delivery. Veri e propri ristoranti virtuali che consentono di aumentare i ricavi offrendo nuovi piatti realizzati in esclusiva per i consumatori online. In questo modo il ristorante virtuale compare su Deliveroo con una nuova e diversa identità dedicata al mercato digitale.

Deliveroo è un premiato servizio di consegne fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Deliveroo lavora con oltre 50mila ristoranti partner e 50mila rider per offrire la migliore esperienza di food delivery al mondo. Deliveroo ha base a Londra con oltre 2mila addetti negli uffici di tutto il mondo.

Deliveroo opera in oltre 500 città in 13 Paesi: Australia, Belgio, Emirati Arabi, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Singapore, Spagna e Taiwan.