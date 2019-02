Le cialde compatibili Nescafé su Caffecaffeshop

Milano, 4 Febbraio 2019. Nescafé è, con ogni probabilità, uno dei marchi più famosi in tutto il mondo quando si parla di caffè. Nato dalla fusione delle parole "Nestlé" e "caffè", questo particolare prodotto solubile entrò nella cultura di mezzo mondo nel momento in cui divenne parte della celebre "Razione K" che i soldati americani erano soliti consumare ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Da allora la parola Nescafé è diventata sinonimo soprattutto di "caffè solubile", grazie ad un lavoro di marketing decennale, mirato a fare entrare una bevanda non totalmente in linea con la cultura di certi paesi europei (pensiamo ad esempio all'Italia) nelle case del maggior numero possibile di persone. Oggi però le cose non stanno più così, o per lo meno non stanno più soltanto così: infatti Nescafé, grazie alla collaborazione con la ditta tedesca Krups, è entrata da qualche anno a questa parte anche nel business dell'espresso, producendo sia una linea di macchine dedicate a questa particolare variante del caffè che, soprattutto, producendo tantissime capsule contenenti macinato sia altre bevande quali the, ginseng e chi più ne ha più ne metta. Ebbene, nell'articolo di oggi ci soffermeremo proprio su quest'ultimo argomento, andando ad osservare nel dettaglio pro e contro dell'utilizzo delle cialde compatibili Nescafé.

I MARGINI DELLA NOSTRA ANALISI - Iniziamo col dire che abbiamo preso spunto dai prodotti presenti sul sito CaffeCaffeShop.com, uno dei punti di riferimento del settore, che permette di acquistare tantissimi prodotti appartenenti al mondo della torrefazione e che ci consente di fare confronti rapidi ed efficaci. Basta infatti nella sezione dedicata alle capsule Nescafé Dolce Gusto per trovarsi davanti ad una griglia all'insegna dei prodotti e delle offerte. Da una parte troveremo capsule proprietarie del sistema Dolce Gusto (brevettato proprio da Nescafé), dall'altra tantissime altre capsule compatibili con altrettante macchine quali Oblo, Piccolo, Circolo, Melody, Mini me, Jovia, Genio e tante altre ancora.

Come abbiamo detto il vantaggio di acquistare le cialde online è quello di poter risparmiare sul prezzo di acquisto, solitamente più conveniente rispetto a quello che abbiamo riscontrato nei negozi fisici. Ma, soprattutto, quello di risparmiare tempo prezioso, visto che si evita di dover girare da un negozio all’altro alla ricerca del prodotto che si vuole acquistare.

CAPSULE COMPATIBILI NESCAFÉ A CONFRONTO - Iniziamo dalle capsule Gimoka, che coprono davvero tantissime varietà: si va dalle classiche miscele "intenso" e "cremoso" a bevande più particolari quali "zenzero & limone" oppure "latte & curcuma". Tutte le capsule sono però acquistabili sul sito CaffeCaffeShop.com in confezioni da 30 al prezzo di 8,10 euro, in confezioni da 120 al prezzo di 30,80 euro ed in confezioni da 240 al prezzo di 60,00 euro. Altre capsule compatibili Nescafé in vendita sono quelle prodotte da Caffè De Roccis, che vanno acquistate in quantità appena superiori, andando però a risparmiare sul prezzo della singola unità: ad esempio una confezione da 64 capsule (poco importa che sia un caffè "decaffeinato" o una miscela "Elite 100% arabica") è acquistabile al prezzo di 14,72 euro, una confezione da 256 capsule è acquistabile al prezzo di 55,92 euro, mentre una confezione da 512 capsule è acquistabile al prezzo di 106,00 euro. Chiudiamo la nostra breve rassegna a caccia di pro e contro delle capsule compatibili Nescafé dando un'occhiata ai prodotti Ristora, che sono dedicati al mondo delle bevande più che a quello del caffè: ebbene su CaffeCaffeShop.com è possibile acquistare confezioni da 40 capsule di camomilla, di orzo bio, di the al limone, o di cioccolata, tutte al prezzo di 10,19 euro.

