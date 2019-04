Una Pilsner luppolata a freddo suonata con un pedale distorsore: Metallica & Stone Brewing di Berlino portano la Enter Night Pilsner in Europa

Metallica e l'imprint Arrogant Consortia di Stone Brewing portano la Enter Night Pilsner in Europa. La birra prodotta da Stone Brewing Berlino è disponibile da ora in oltre 30 paesi in Europa. BERLINO, 3 aprile 2019 /PRNewswire/ --e l'imprint Arrogant Consortia diportano lain Europa. La birra prodotta da Stone Brewing Berlino è disponibile da ora in oltre 30 paesi in Europa.

La Enter Night Pilsner, una Pilsner luppolata a freddo (dry-hopped), è espressione unica dei valori condivisi che hanno contribuito a definire i Metallica e Stone Brewing: fieramente indipendenti, trascendono i generi, sgretolano i preconcetti e sfidano le convenzioni.

"Il numero di ideali e prospettive che i Metallica e Stone Brewing condividono è infinito. Sono sempre stupito da quanto simili siano stati i nostri percorsi di avanzamento," dice Lars Ulrich dei Metallica. "Abbiamo visto quanto i nostri fans hanno amato la Enter Night Pilsner durante il tour negli USA, e siamo entusiasti di poterla condividere con i fans anche durante il tour europeo."

"Ricordo di aver visto i Metallica sulla copertina di una rivista subito dopo l'uscita del Black Album," rievoca Greg Koch, cofondatore di Stone Brewing. "Sulla copertina c'era una frase che mi è rimasta impressa fino ad oggi: 'I Metallica non sono arrivati al numero uno, il numero uno è venuto da loro.' Mi è piaciuto moltissimo ciò che voleva dire. Fai a modo tuo e non compromettere mai la tua arte. Se sei bravo in ciò che fai la gente verrà da te. Ho visto quella semplice frase come uno degli elementi filosofici fondanti di Stone Brewing."

Marcus Thieme, vice presidente e general manager operazioni europee di Stone Brewing, ha aggiunto: "siamo incredibilmente orgogliosi di produrre la Enter Night Pilsner per i mercati europei qui alla Stone Brewing di Berlino. Questa birra è una Pilsner dry-hopped di alta qualità, e siamo entusiasti di poter dire che sarà disponibile come una delle nostre birre chiave per tutto l'anno. Enter Night Pilsner è qui per restare!"

A parte la sua intensa bevibilità, gli entusiasti della birra artigianale noteranno il gusto e l'aroma straordinari di Enter Night Pilsner che combina sapientemente la bellezza di una pilsner tradizionale della Germania del nord con le moderne sfumature aggressive. La Pilsner luppolata a freddo che ne deriva sfidando i generi è un balzo in avanti con un solido gusto amaro sul finale.

Stone Brewing Berlino ha celebrato la sua apertura ufficiale nel settembre 2016. Proveniente da San Diego in California, dal 1996 Stone Brewing si è fatta conoscere per le sue birre uniche, dal grande carattere, con sapori forti che sfidano le linee guide e le aspettative dello stile tradizionale. E' stata definita "il miglior birrificio di tutti i tempi sul pianeta Terra" dalla rivista BeerAdvocate per due volte. Le birre artigianali di Stone Brewing Berlino sono oggi distribuite in tutta la Germania e in più di 30 paesi in Europa.

Fatti in breve:Nome: Enter Night PilsnerDati: 5,7% di gradazione alcolica, 45 IBUFormati: lattine da 0,5 L, confezioni da quattro e alla spina in tutta Europa tutto l'annoMini documentario Enter Night: https://www.youtube.com/watch?v=PrckTkcFP7Q&feature=youtu.be Concerti dei Metallica: Metallica.com/tourFoto e video: www.stonebrewing.eu/about/press

