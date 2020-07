S.Pellegrino annuncia la selezione iniziale dei giovani candidati scelti per l'edizione 2020 di S.Pellegrino Young Chef

Le candidature per l'edizione 2020 della competizione internazionale sono cresciute del 20% rispetto alla scorsa edizione e la percentuale di chef donne tra i candidati è aumentata del 10%, mostrando un interesse crescente per l'iniziativa internazionale di S.Pellegrino

MILANO, 10 giugno 2019 /PRNewswire/ -- 135 giovani chef candidati da 12 regioni, in rappresentanza di 50 paesi, sono ora un po' più vicini a raggiungere il gran finale di S.Pellegrino Young Chef 2020. Sono stati oltre 2400 gli iscritti da tutto il mondo, che hanno voluto partecipare a questa initiativa di fama internazionale che mira a trovare il miglior giovane chef del mondo.

Ogni candidatura e piatto dei giovani chef è stata valutata da esperti culinari della Scuola Internazionale di Cucina Italiana leader nel mondo, ALMA - incaricata della selezione dei candidati. Il processo di selezione di ALMA poggiava su tre criteri principali: capacità tecniche, creatività e una personale convinzione nel potere trasformatore della gastronomia come strumento di cambiamento positivo nella società.

"Abbiamo avuto il piacere di collaborare con S.Pellegrino Young Chef fin dalla prima edizione, e ogni volta siamo stupiti dalla varietà di idee e grande passione dimostrate dai candidati," ha detto Andrea Sinigaglia, direttore generale di ALMA. "Per questa edizione abbiamo selezionato 135 giovani talenti e siamo ansiosi di vedere come se la caveranno, prima a livello locale e poi globale. In bocca al lupo a tutti loro!"

Inoltre, la percentuale di donne che si sono registrate tra i candidati è aumentata di oltre il 10% - un numero che deve crescere ancora, ma che mostra i primi risultati dell'impegno preso da S.Pellegrino per la parità di genere e l'inclusività.

Da agosto a dicembre 2019, i candidati di ciascuna regione competeranno in 12 sfide regionali. Ciascuna regione avrà una giuria composta da importanti chef indipendenti, che giudicheranno i piatti dei candidati e sceglieranno i vincitori regionali dei quattro premi.

Alla fine di dicembre 2019, i giovani chef da tutto il mondo annunciati come finalisti ufficiali dei quattro premi accederanno al gran finale che si svolgerà a giugno 2020. In questi mesi, tutti i finalisti saranno accompagnati da chef mentori, che faranno loro da guida su come migliorare i loro piatti e li assisteranno nella preparazione per le finali internazionali.

