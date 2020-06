Lewis Hamilton lancia la prima catena sostenibile di hamburger a base vegetale: Neat Burger

LONDRA, 29 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Lewis Hamilton, cinque volte campione del mondo di Formula 1, collabora con il gruppo di ospitalità, The Cream Group, e investitori italiani tra cui Ambasciatore UNICEF ed uno dei primi sostenitori di Beyond Meat, Tommaso Chiabra, per rivoluzionare l'industria del fast food, lanciando un nuovo concetto basato di ingredienti vegetali ed eco-sostenibili.

Aprendo il suo primo locale il 2 Settembre, Neat Burger promette di trasformare il modo in cui le persone vedono il cibo a base vegetale facendo appello a coloro che non solo seguono una dieta a base vegetale, ma a tutti gli individui, inclusi i mangiatori di carne, che vogliono mangiare deliziosi piatti senza carne, più sostenibili, sani ed etici. Con l'apertura del suo primo negozio vicino a Regent Street a Londra, il gruppo ha piani ambiziosi di espandere il concetto a livello globale con almeno 14 aperture previste nei prossimi 12 mesi.

Neat Burger servirà hamburger unici, creati appositamente dal loro team di chef in collaborazione con Beyond Meat, un'alternativa di carne a base vegetale.

Il menu sarà composto da tra hamburger principali: "The Neat", "The Cheese", "The Chick'n'", e "The Hot Dog", con contorni che includono patitine fritte e di patata dolce e crocchette di patate tutto plant based e impacchettato con soli materiali riciclabili.

Neat Burger fornirà Just Water, il marchio eco-consapevole lanciato da Jaden Smith nel 2018, oltre ad altre bibite etiche come le soda Lemonaid e frullati a base di cocco o soya.

Tommaso Chiabra afferma: "L'industria della carne contribuisce in modo significativo alle emissioni di gas e il suo impatto ambientale non è più sostenibile insieme alla crescita della popolazione. Neat Burger mira a sconvolgere l'industria alimentare non sostenibile e diventare la scelta migliore per la nostra salute e per l'ambiente."

Lewis spiega: "Credo nel fatto che dobbiamo essere più gentili con il nostro universo e rispetto l'impegno di Neat Burger a favore di pratiche più etiche e di supporto alle piccole imprese, è una cosa che sono molto orgoglioso di sostenere.

"Ma riguarda anche il prodotto. Essendo una persona che segue una dieta a base vegetale, credo che abbiamo bisogno di un'opzione di fast food più sana che abbia un sapore straordinario ma offra anche qualcosa di eccitante a coloro che vogliono mangiare senza carne ogni tanto."

"Beyond Meat è un partner incredibile e non vedo l'ora di lavorare con il team per espandere Neat Burger a livello internazionale."

