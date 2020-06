Kavalan annuncia il primo nuovo lancio del 2019 con il 'Concertmaster Sherry Finish'

TAIPEI, Taiwan, 2 settembre 2019 /PRNewswire/ -- il primo rilascio globale del 2019 della distilleria Kavalan ha raggiunto oggi i bar e gli scaffali di Taiwan, a cui farà seguito una diffusione globale.

Il Concertmaster Sherry Finish di Kavalan al 40% di ABV è il secondo whisky della serie Concertmaster, doppiamente maturato nelle migliori botti di sherry di Spagna dopo un invecchiamento nella speciale riserva di botti di riempimento della distilleria.

L'AD di Kavalan, il Sig. Lee, ha descritto il whisky come altamente elegante, ricco e setoso, con note di frutta secca scura e sapido gusto di noci.

Ha detto anche che il nuovo Kavalan Whisky Bar aperto a Taipei ha creato uno speciale cocktail per il lancio del Concertmaster Sherry Finish.

"E' basato sull'iconico Bond Vesper Martini, tranne per il fatto che il nostro bartender capo Shane Lin ha sostituito la vodka nella ricetta con il Concertmaster Sherry Finish. Questo aggiunge gusto fruttato e gli dona più profondità e corpo," ha detto Lee.

Lin è stato ispirato dal profilo pulito, puro e rotondo del nuovo whisky. Il cocktail che ha creato è deciso e rinfrescante. Il suo nome, "Long Story Short" si riferisce all'efficacia del cocktail. Proprio quel che ti aspetti da un drink alla 007.

Long Story Short30ml di Kavalan Concertmaster Sherry Finish 15ml di Kavalan Gin15ml di Cocchi Americano15ml di vermouth extra dry Noilly PratTocco di limone per guarnire

Il Master Blender Ian Chang ha spiegato che il Concertmaster Sherry Finish è stato sottoposto ad un processo di invecchiamento in due fasi. Il primo giro di lunga maturazione nelle botti di rovere americano di alta qualità della distilleria permette alla purezza e al gusto fruttato del liquore della distilleria Kavalan di svilupparsi, donando al contempo al whisky i suoi aromi delicati.

La seconda fase riguarda la finitura in botti di rovere americano stagionate allo sherry, che dà al whisky la sua complessità di strati e fa poi sprigionare la profondità dei sapori resi possibili dal clima subtropicale unico di Taiwan.

"Proprio come il nostro primo Concertmaster, la finitura in botti da sherry fa maturare i sapori, aggiunge profondità e stratificazione, e assicura al whisky un'incredibile morbidezza," ha detto Chang.

Il primo Concertmaster della serie ha una finitura in botte di porto rubino portoghese. Il "concertmaster" è il primo violino di un'orchestra ed è riverito come il musicista più talentuoso sul palco. La serie Concertmaster di Kavalan fonde e affina in modo esperto gli aromi e i sapori nel suo whisky per creare un'indefinibile profondità ed equilibrio.

Note di degustazione del Concertmaster Sherry Finish

Colore: albicocca pallido

Naso: inizia con un morbido bouquet di vaniglia dolce e caramello accompagnato da un retrogusto di sottile e setoso cioccolato e strati di crème brûlée, reso complesso e appagante con frutti scuri maturi e ricchi gusti di noci e mandorle che continuano sulla lingua.

Palato: tonda e spessa sensazione in bocca dominata da una densa esplosione dei sapori inconfondibili di questa serie – i seduttivamente lascivi frutti tropicali – elegantemente equilibrati e che indugiano a lungo sul finale.

Informazioni su Kavalan Distillery

www.kavalanwhisky.com Kavalan Distillery nella contea di Yilan è stata pioniera nell'arte del whisky singolo malto a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in intensa umidità e calore, utilizza alla fonte le acque di scioglimento delle montagne nevose ed è invigorito dalle brezze marine e montane. Tutto questo contribuisce a creare l'inconfondibile cremosità di Kavalan. Prendendo il vecchio nome della contea di Yilan, la nostra distilleria ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande da parte della controllante King Car Group. Abbiamo collezionato più di 360 medaglie d'oro o oltre nei più competitivi concorsi del settore, e siamo fortemente richiesti in più di 70 paesi. Visitate