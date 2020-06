Matilde Vicenzi protagonista della Tiramisù World Cup 2019 con i savoiardi Vicenzovo.

Continua la partnership tra Matilde Vicenzi e la Tiramisù World Cup (https://tiramisuworldcup.com/), la manifestazione dedicata al dolce italiano più famoso al mondo, giunta alla terza edizione, in programma dal 1° al 3 novembre a Treviso.

La Tiramisù World Cup è un progetto della knowledge company italiana Twissen. La competizione, riservata esclusivamente a non-professionisti, ha l’obiettivo di decretare quale sia il tiramisù più buono del mondo. A novembre centinaia di pasticcieri amatoriali si sfideranno in due categorie di gara: Originale (che non ammette modifiche alla ricetta tradizionale) e Creativa (che consente di personalizzare il dessert). Le iscrizioni sono aperte e oltre 200 concorrenti si sono già registrati.

Il giorno dell’evento ai partecipanti saranno forniti sei ingredienti di base: savoiardi, caffè, cacao, zucchero, mascarpone e uova. E anche quest’anno i Savoiardi utilizzati saranno i Vicenzovo di Matilde Vicenzi, azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto (Verona), leader nel settore della fine pasticceria italiana.

Sebbene la struttura della manifestazione resti invariata, un’importante novità distingue questa terza edizione dalle precedenti: gli iscritti hanno l’occasione di esercitarsi con i finalisti della Tiramisù World Cup 2018. Per prendere parte agli allenamenti basta iscriversi (attraverso il sito ufficiale della TWC) ad uno dei quattro team, ciascuno capitanato da una Tiramisù Star.

Tiramisù Originale

La categoria di gara Originale nasce dalla tradizione pasticciera italiana e prevede l’utilizzo obbligatorio dei sei ingredienti di base. Selezionati nel rispetto delle due ricette del tiramisù più famose: quella del ristorante Le Beccherie di Treviso e quella dell’Albergo Roma di Tolmezzo. È la competizione che esalta la tradizione, dove saranno impiegati esclusivamente: mascarpone, caffè, uova, cacao, zucchero e, ovviamente, i Savoiardi Vicenzovo di Matilde Vicenzi, una nota di gusto irrinunciabile nell’autentico tiramisù classico.

Tiramisù Creativo

La sfida del tiramisù Creativo privilegia invece la sperimentazione. I concorrenti hanno comunque accesso ai sei ingredienti base, ma sono obbligati ad utilizzarne solo quattro (mascarpone, uova, caffè e cacao) e possono aggiungerne tre a propria discrezione.

I numeri delle passate edizioni e la partnership con Matilde Vicenzi

Matilde Vicenzi rinnova la collaborazione con la Tiramisù World Cup, puntando a un nuovo successo: le edizioni 2017 e 2018 hanno riscosso grande apprezzamento, come testimoniato dai 1200 iscritti e le migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo. Nel kit di ingredienti fornito ai partecipanti ci saranno i savoiardi Matilde Vicenzi, indispensabili per la preparazione del dessert con la ricetta del tiramisù classico indicata dall’Accademia Italiana di Cucina.

Sebbene la sua origine non sia mai stata accertata (si contendono la paternità Veneto e Friuli-Venezia Giulia), una cosa è sicura: il tiramisù ha un carattere tutto italiano. È una delle pietanze più rappresentative della nostra cultura gastronomica. Nel 2006, in occasione della Festa dell'Europa, è stato scelto come simbolo del Belpaese nell'ambito dell’iniziativa Sweet Europe.

L’uso dei Savoiardi Vicenzovo con farina macinata a pietra e uova fresche da allevamento a terra riflette la volontà di Twissen di rispettare il gusto autentico del tiramisù. I savoiardi Vicenzi sono pensati appositamente per la preparazione di dolci al cucchiaio, infatti la particolare consistenza all’inzuppo li rende l’ingrediente imprescindibile per squisiti tiramisù e golose ricette.

E in tema di tiramisù, sul sito ufficiale di Matilde Vicenzi (https://matildevicenzi.it) sono presenti tante ricette per preparare questo delizioso dolce al cucchiaio in sfiziose varianti, come il tiramisù alle fragole, il tiramisù ai frutti di bosco, il tiramisù al pistacchio, il tiramisù al limone e il tiramisù all’ananas.

Approfondimenti

Matilde Vicenzi - https://matildevicenzi.it

Savoiardi Vicenzovo - https://matildevicenzi.it/savoiardi/

Sito ufficiale Vicenzi SpA - https://www.vicenzi.it/

Ufficio Stampa Vicenzi SpA - www.massimofattoretto.com

VICENZI S.p.A.

Sede legale e Amministrativa

Via Forte Garofolo, 1

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

)