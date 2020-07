La scuola primaria di Chakaka in Malawi si aggiudica One Million Liters

- Attraverso la piattaforma One Million Liters, il produttore spagnolo Tejidos Royo dona l'equivalente in denaro di un milione di litri di acqua alla scuola in Malawi

- L'obiettivo principale della scuola primaria di Chakaka è migliorare la qualità della vita e l'istruzione di 1.500 bambini fornendo acqua potabile agli alunni della scuola

VALENCIA, Spagna, 15 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Due mesi dopo il suo lancio, l'iniziativa One Million Liters, che invitava a unirsi alla Sustainable Denim Revolution, ha ora un beneficiario: la scuola primaria di Chakaka a Benga, in Malawi.

Uno dei maggiori problemi dell'industria tessile è il consumo eccessivo di acqua. Affrontando la sfida del passaggio a processi responsabili, Tejidos Royo ha lavorato in collaborazione con Gaston Systems Inc. e Indigo Mill Designs (IMD) alla sua rivoluzionaria tecnologia Dry Indigo®. Ciò ha consentito di eliminare al 100% l'utilizzo di acqua dal processo di tintura del filo indaco, in quello che rappresenta un progresso importante nel settore tessile.

Jose Rafael Royo, membro del Consiglio di Amministrazione, ha spiegato: "In Tejidos Royo siamo profondamente consapevoli dell'impatto che abbiamo sull'ambiente e abbiamo lavorato per mantenere il nostro impegno nei confronti dell'ambiente e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 2030. Riteniamo che le parti interessate di ogni settore debbano svolgere un ruolo di primo piano nella creazione di un panorama per il cambiamento, quindi abbiamo deciso di sviluppare Dry Indigo®, che apre un percorso fantastico per l'intero settore tessile verso la sostenibilità".

Per raggiungere questi obiettivi e per diffondere i suoi valori, Tejidos Royo ha creato l'iniziativa One Million Liters, una campagna internazionale che offriva agli utenti di tutto il mondo la possibilità di nominare una causa benefica per ricevere la donazione di un milione di litri risparmiati con la tecnologia Dry Indigo®.

A seguito delle decisioni e del voto del gruppo, composto da professionisti di altissimo livello, la causa vincente è stata quella della scuola primaria di Chakaka, gestita dalla Comunità missionaria di Saint Paul The Apostle.

Il progetto mira a costruire un pozzo e a installare una pompa che garantisca un approvvigionamento permanente di acqua potabile nella scuola. Di conseguenza, sarà disponibile tutta l'acqua necessaria per bere e cucinare, nonché per pulire le infrastrutture, migliorando in tal modo l'igiene e i servizi igienici necessari per prevenire la diffusione delle malattie.

Pertanto, Tejidos Royo spera che questo primo invito alla Sustainable Denim Revolution sia solo l'inizio di un lungo processo volto a creare un'industria etica.

Unitevi alla Sustainable Denim Revolution!

www.onemillionliters.com