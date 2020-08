Anteprima fiera - Austro Vin Tulln 2020: la più grande fiera specializzata dell'agricoltura in Austria

TULLN AN DER DONAU, Austria, 21 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Austro Vin Tulln, la più grande fiera specialistica in Austria per l'agricoltura, si terrà dal 30 gennaio al 1° febbraio 2020. La fiera specialistica è incentrata esclusivamente sui settori di crescita dinamica della viticoltura, frutticoltura, tecnologia e marketing nella produzione di vino. Si susseguiranno varie conferenze specialistiche tenute sul palco da esperti durante i tre giorni della fiera. Il periodo perfetto e la location ottimale per tutti i produttori di vino e di frutta.

Grande spazio espositivo

In un'area di 18.000 m², 240 espositori specializzati presenteranno 380 marchi con le ultime innovazioni in viticoltura, frutticoltura, tecnologia e marketing nella produzione di vino.

Programma specialistico

Un fantastico programma specializzato sarà guidato dai migliori sponsor: Weinbauverband Österreich (Associazione dei viticoltori austriaci) e Bundesobstverband Österreich (Associazione federale austriaca della frutta) in collaborazione con l'Università della Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna, e con le scuole professionali di viticoltura e frutticoltura. Tutto ciò complementa perfettamente il concept della fiera.

Sommario dei vari temi:

Premio Austro Vin

Il "Premio Austro Vin" viene assegnato per la prima volta durante la fiera. Molti espositori specializzati hanno sottoposto le loro innovazioni. Una giuria di esperti ha scelto i vincitori sulla base dei seguenti criteri: livello di innovazione, maturità del mercato e sostenibilità. I premi saranno consegnati durante la cerimonia di apertura nelle categorie viticoltura, tecnologia per la vinificazione, marketing, sostenibilità e frutticoltura.

Orari di apertura: Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle 18:00Sabato 1 febbraio dalle ore 10:00 alle 17:00

Contatto: