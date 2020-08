Gourmet excellence: Guido1860, la raffinatezza dell’extravergine

Imperia(IM), 23 Gennaio 2020. Guido1860 è riuscita nell’impresa di rivoluzionare un settore fortemente legato alla tradizione, il mondo dell’olio extravergine d’oliva. Il segreto è la capacità di puntare sull’innovazione orientando la produzione verso l’eccellenza. Il risultato sono qualità e sapori dal carattere unico che donano alle pietanze un gusto che non ha equivalenti.

L’azienda di Guido Novaro offre una raffinata selezione di oli d’oliva, iscritta nell’esclusivo segmento delle italian gourmet excellence. Le sei varietà di olio d’oliva proposte sono il frutto di un meticoloso processo di lavorazione che utilizza come materie prime le migliori olive taggiasche e le più ricercate cultivar italiane.

Sono i prodotti ideali per tutte quelle attività che si occupano della ristorazione improntata all’alta qualità, ma anche per gli amanti della cucina interessati ad assaporare pietanze dalle eccezionali tonalità di sapore. Gli oli Guido1860 sono destinati quindi a diventare protagonisti del menù, merito di una versatilità che li rende preziosi alleati dell’arte culinaria, tanto negli antipasti quanto nei secondi, negli utilizzi a freddo come in cottura.

Guido1860: olio extravergine d’oliva e altri prodotti della tradizione italiana

Quali sono i prodotti che compongono la proposta di Guido1860? Il cuore dell’offerta è rappresentato dall’olio extravergine d’oliva, arricchito da una gamma di esclusive delizie correlate. Genesi è un olio extravergine taggiasco di massimo pregio, composto esclusivamente dalle migliori olive di qualità taggiasca, la più prestigiosa delle cultivar. Dal punto di vista delle nuance di sapore, rivela tratti dolci ed equilibrati, lievemente mandorlati. Il profumo è fruttato delicato ed ha un caldo color oro.

Alla base dell’extravergine Armonie c’è l’accostamento dell’oliva taggiasca e altre ricercate cultivar nazionali. Il suo sapore elegante e delicato, con amaro e piccante appena accennati, ben si sposa con raffinate pietanze. U l’è Bon è un olio di oliva blend concepito per il consumo di tutti i giorni, passando dalle fritture al condimento delle verdure, dalle salse alle minestre.

Ottimo per la rifinitura, Toque D’Or è l’extravergine ottenuto dal mélange dei migliori extravergini della Comunità Europea. Toque è invece un blend frutto del connubio di raffinato olio di oliva e buon olio vergine di oliva. Ha un carattere genuino, delicato ed è contraddistinto da un contenuto livello di acidità e resistenza alle alte temperature.

Oltre alla gamma di oli d’oliva, Guido1860 propone salse (pesto genovese DOP, peperoncino piccante in olio di oliva), sottoli (olive taggiasche in olio extravergine), paté e creme (paté di olive taggiasche, paté rosso, paté di carciofi e tonno).

“Liscio come l’olio” di Guido Novaro, un’eredità dispersa

Guido Novaro ha deciso di raccontare nel memoir “Liscio come l’olio” il percorso personale e familiare nel mondo dell’olio di oliva, legato al noto marchio Olio Sasso. Il libro di un’eredità dispersa: “Mio padre Cellino Novaro è stato, assieme al fratello e ai cugini, l’ultimo ‘signor Sasso’ […] Mio padre ha avuto in dono un’azienda e l’ha ceduta. Io, senza doni e con qualche errore, mi sono costruito il mio lavoro e la mia vita”.

Visita www.guido1860.com per scoprire tutti i dettagli sull’azienda e tante gustose ricette gourmet. Grazie alle funzionalità di e-commerce, acquista subito l’eccellenza firmata Guido1860.

