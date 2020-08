S.Pellegrino presenta i giurati per la finale globale del suo concorso Young Chef 2020

MILANO, 10 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino ha annunciato i sette giurati per il gran finale del suo concorso Young Chef 2020, che si terrà a Milano dall'8 al 9 maggio 2020.

Una piattaforma di talenti costantemente impegnata a promuovere il futuro della gastronomia, S.Pellegrino Young Chef ha visto 134 giovani chef di tutto il mondo sfidarsi in gare di cucina dal vivo davanti a giurie internazionali dei Paesi partecipanti di dodici diverse regioni. I dodici finalisti cucineranno davanti ai Sette Saggi, una stimata giuria composta da sette giganti della gastronomia globale che, coscienti del fatto che la cultura e l'etica alla base di un piatto faranno la differenza per gli chef del futuro, giudicheranno i loro piatti per decretare il vincitore finale.

https://www.multivu.com/players/uk/8688951-young-chef-2020-competition-jurors/ . Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:

I "Sette Saggi" sono:

I giurati giudicheranno i finalisti sulla base di tre attributi chiave: competenze tecniche, creatività e credo personale, oltre al potenziale dei candidati di ispirare cambiamenti positivi nella società attraverso il cibo. Lo chef che impersonerà al meglio questi attributi sarà incoronato S.Pellegrino Young Chef 2020.

Il percorso gastronomico di quest'anno prevede anche un Forum della durata di un giorno curato da Fine Dining Lovers, la rivista online di gastronomia di S.Pellegrino e Acqua Panna per gli amanti della cucina di tutto il mondo, che sarà dedicato alla sostenibilità umana e alimentare nella gastronomia. Chef giovani e chef esperti si alterneranno sul palco per condividere il proprio punto di vista e la propria esperienza sulla cultura gastronomica e sulle pratiche sostenibili: per citarne uno, lo chef Massimo Bottura, famoso in tutto il mondo, terrà una speciale conferenza intitolata "Making taste with waste" (Riciclare con gusto).

www.finedininglovers.com e sulle pagine social di @finedininglovers. FineDiningLovers parlerà dell'evento S.Pellegrino Young Chef 2020: sarà possibile seguire la storia sue sulle pagine social di @finedininglovers.

https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en Per maggiori informazioni sull'entusiasmante ricerca di talenti, fare clic su