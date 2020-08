Per vincere una quota del finanziamento di un milione di dollari erogato dal Chivas Venture, alla start up italiana manca davvero un sorso

Lorenzo Di Ciaccio, ideatore di Pedius, vince la competizione locale del Chivas Venture 2020: rappresenterà l'Italia nella finale globale dove verrà distribuito 1 milione di dollari

Chivas Venture , una competizione globale organizzata da Chivas, leader nella produzione di blended Scotch whisky, che ogni anno distribuisce un milione di dollari in finanziamenti a fondo perduto a imprese sociali che coniugano il profitto con lo scopo di avere un impatto positivo sul mondo. LONDRA, 12 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- L'impresa sociale Pedius si prepara a tener testa a 25 delle più interessanti start up provenienti da tutto il mondo in una serie di vivaci dibattiti. Pedius ha vinto la finale italiana del, una competizione globale organizzata da Chivas, leader nella produzione di blended Scotch whisky, che ogni anno distribuisce un milione di dollari in finanziamenti a fondo perduto a imprese sociali che coniugano il profitto con lo scopo di avere un impatto positivo sul mondo.

Al fine di eliminare le barriere di comunicazione esistenti e sensibilizzare la comunità in merito alla disponibilità e all'accessibilità dei servizi dedicati ai sordi e ai non udenti, Pedius ha creato un'app che consente a chi ha problemi di udito di "ascoltare" le telefonate convertendo in tempo reale il discorso in testo.

"Otto anni fa, un mio amico ebbe un incidente stradale e, poiché era sordo, non riuscì a chiamare l'ambulanza. Questa storia ci ha stimolato a trovare una soluzione! Pedius è stato progettato per contribuire a semplificare la vita quotidiana: offre, infatti, alle persone sorde o con problemi di udito un modo più accessibile per comunicare telefonicamente. Ora il Chivas Venture ci dà l'opportunità di aiutare un maggior numero di persone in tutto il mondo e rappresentare l'Italia alla finale di giugno." – Lorenzo Di Ciaccio

Lorenzo Di Ciaccio, il fondatore di Pedius, intraprenderà un'avventura meravigliosa che metterà alla prova la sua attività su scala globale. Nel periodo che precede la finale globale di giugno, i 26 imprenditori sociali si recheranno a Londra per partecipare alle tre giornate del Programma di Accelerazione, in cui avranno l'occasione di farsi conoscere da esperti e professionisti del settore e che darà loro innumerevoli opportunità per creare una rete di relazioni. Gli imprenditori parteciperanno a sessioni di coaching individuali, che porteranno le loro aziende a un livello superiore e garantiranno un'ottima performance durante i dibattiti.

"Partecipare al Chivas Venture è stata un'esperienza incredibile che ha segnato una svolta nella mia vita e nella mia azienda. Per anni ho lavorato sodo e ho creduto nel mio prodotto: vedere che il frutto del mio lavoro viene condiviso su scala globale è la realizzazione di un sogno. La competizione ha fornito a Xilinat un palcoscenico globale e il finanziamento per cambiare per sempre il corso dell'industria saccarifera... niente male, vero?"

Chivas crede nel connubio tra ambizione e generosità e nell'uso del successo per arricchire la vita altrui, una convinzione instillata dai suoi fondatori, i fratelli James e John Chivas, che condivisero il loro successo con la comunità locale man mano che l'azienda si espandeva. A distanza di due secoli, il Chivas Venture difende questi valori. Ad oggi, la competizione ha influenzato positivamente la vita di oltre 2 milioni di persone attraverso i 5 milioni di dollari assegnati da Chivas a imprese sociali in tutto il mondo.

Proprio come Chivas difende la miscela perfetta di whisky ottenuti da malti e cereali nel suo Scotch, il Chivas Venture dà sostegno agli imprenditori che coniugano il profitto con la volontà di avere un impatto positivo sul mondo.

Il Chivas Venture distribuisce ogni anno finanziamenti a fondo perduto per un importo complessivo di 1 milione di dollari alle più interessanti start up provenienti da tutto il mondo. Dal 2014, anno in cui fu lanciata la competizione, più di 8.000 imprese sociali hanno presentato la propria candidatura per tentare di guadagnarsi una quota del milione di dollari erogato ogni anno. Ad oggi, il concorso ha distribuito complessivamente 5 milioni di dollari a 100 start up, che hanno influito positivamente sulla vita di oltre 2 milioni di persone in tutto il mondo.

Xilinat è stata assegnata la parte più cospicua del finanziamento; il suo fondatore Javier Larragoiti ha ricevuto 310.000 dollari per la sua azienda operante nell'industria saccarifera che intende imprimere una svolta in tale settore. L'anno scorso, in occasione della finale globale del Chivas Venture tenutasi ad Amsterdam, alla start up sociale messicanaè stata assegnata la parte più cospicua del finanziamento; il suo fondatore Javier Larragoiti ha ricevuto 310.000 dollari per la sua azienda operante nell'industria saccarifera che intende imprimere una svolta in tale settore.