La Michter's distribuisce il suo Bourbon 10 anni

LOUISVILLE, Kentucky, 28 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Sarà in vendita a maggio la distribuzione 2020 del Single Barrel Kentucky Straight Bourbon 10 anni della Michter's. È 94,4 proof e il prezzo consigliato per la vendita al dettaglio negli Stati Uniti è di 130 dollari americani.

La Michter's possiede una lunga tradizione nell'offrire American whiskey tradizionali di qualità impareggiabile. Con ognuna delle sue offerte a produzione limitata invecchiate fino alla loro massima maturazione, il famoso portafoglio della Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whisky, e American whiskey. Jim Murray's Whisky Bible 2020 Edition ha nominato il Bourbon 20 anni della Michter's "Best Bourbon, 16 to 20 Years" (Categoria Miglior Burbon, 16-20 anni). Nel gennaio 2020, per il secondo anno consecutivo, Michter's è stato nominato il marchio #1 Top Trending American Whiskey dal Drinks International nel suo Annual Brands Report.

Oltre alla Fort Nelson Distillery della Michter's, l'azienda possiede la Michter's Shively Distillery in Louisville così come una fattoria di circa 59 ettari e attività a Springfield, nel Kentucky.

