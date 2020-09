Flor de Caña è un rum a zero emissioni di carbonio

MANAGUA, Nicaragua, 10 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, un rum premium prodotto in modo sostenibile, ha ottenuto recentemente la certificazione per la neutralità del carbonio, riaffermando così ulteriormente l'impegno del marchio verso la sostenibilità, che tra le altre iniziative, distilla con energia rinnovabile al 100%, pianta 50.000 alberi l'anno dal 2005 ed è certificato Fair Trade.

La certificazione è stata rilasciata dal Carbon Trust, leader mondiale nella misurazione e certificazione delle emissioni di carbonio secondo lo standard, riconosciuto a livello internazionale, PAS 2060, per la neutralità del carbonio. Lo standard richiede che le emissioni di carbonio dell'intero ciclo di vita del Flor de Caña siano misurate e certificate, che ci sia un piano di gestione del carbonio per la riduzione delle emissioni e che le eventuali emissioni residue siano compensate.

"La Carbon Trust è entusiasta di poter certificare la neutralità del carbonio del Flor de Caña Rum e sosteniamo il lavoro che l'azienda sta svolgendo per assicurare una costante riduzione delle emissioni di carbonio," ha affermato Silvana Centty, Senior Manager al Carbon Trust.

Flor de Caña è riconosciuto come leader nel settore per le sue strategie sostenibili, essendo l'unico alcolico al mondo ad avere la certificazione per la neutralità del carbonio e Fair Trade.

Dal 1913, la scuola dell'azienda offre istruzione gratuita ai figli dei suoi dipendenti (600 studenti attualmente iscritti), e dal 1958 l'ospedale dell'azienda offre assistenza medica gratuita ai dipendenti e alle loro famiglie (oltre 400 interventi chirurgici e oltre 170 nascite l'anno).

Flor de Caña è anche il principale donatore di APROQUEN da quasi 30 anni, un'organizzazione no profit che ha fornito oltre 600.000 servizi medici gratuiti ai bambini vittime di ustioni e ai bambini con labbro leporino o palatoschisi.

Informazioni su Flor de Caña Rum

Flor de Caña è un rum premium prodotto in modo sostenibile, con certificazione per la neutralità del carbonio e Fair Trade. Viene distillato in una tenuta di famiglia del 1890 con energia rinnovabile al 100% e invecchiato naturalmente senza zucchero. Nel 2017 è stato premiato come "Best Rum Producer of the Year" all'International Wine and Spirit Competition.

www.flordecana.com

CONTATTO:

corporatecommunications@flordecana.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1178058/Flor_de_Cana_Rum.jpg