Callipo con Bibanesi dà il via al progetto “Italia di Gusto”

Parte dal Veneto il viaggio virtuale dell’azienda calabrese per promuovere le eccellenze gastronomiche delle varie regioni d’Italia

Pizzo (VV), 26 giugno 2020 – Un viaggio alla scoperta delle regioni d’Italia per valorizzare le eccellenze gastronomiche del Bel Paese: è questo l’obiettivo di “Italia di Gusto”, il progetto sviluppato da Callipo, azienda calabrese con una storia di oltre 100 anni nelle conserve ittiche di qualità, che proseguirà per il tutto il 2020.

Prima tappa di questo tour virtuale è in Veneto con un partner di eccellenza come Bibanesi, l’azienda che da generazioni porta avanti l’antica tradizione artigiana della lavorazione del pane. Dall’ incontro di gusto tra la croccantezza tipica dei panetti Bibanesi e i sapori tipici calabresi a marchio Callipo nasce il kit Callipo&Bibanesi in vendita su shop.callipo.com.

Qualità, lavorazione artigianale, legame con il territorio di appartenenza, ricette e prodotti della tradizione rappresentano il filo conduttore di questo progetto che porteranno Callipo a selezionare i diversi partner nelle altre regioni.

Tutte le tappe del viaggio di gusto saranno raccontate sulla pagina facebook https://www.facebook.com/tonnocallipo/

Callipo Group

Il Gruppo Callipo è costituito da 7 aziende che occupano complessivamente circa 400 addetti (Callipo Group Srl, Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa, Popilia Srl, Callipo Gelateria Srl, Callipo Sport Srl, Med Frigus Srl, Callipo Turismo Srl). La Giacinto Callipo Conserve Alimentari SpA è una delle eccellenze italiane con una storia di 107 anni. L’azienda è stata fondata nel 1913 a Pizzo Calabro (VV) e oggi è guidata dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, affiancato dai figli Giacinto e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia. Il vero punto di forza della Callipo è la lavorazione del tonno, effettuata completamente in Italia a partire dal pesce intero. Lo stabilimento produttivo dell’azienda è a Maierato (VV), si estende su una superficie di circa 34.000 mq, 9.000 dei quali coperti, e offre un’immagine di modernità ed efficienza per l’avanzata tecnologia degli impianti e delle attrezzature. www.callipogroup.com

