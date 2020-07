L'edizione 2020 del rye whiskey a 10 anni di Michter's

LOUISVILLE, Kentucky, 8 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Questo mese la distilleria Michter's di Louisville inizierà la spedizione dell'edizione 2020 del suo rye whiskey single barrel invecchiato 10 anni.

"Questa è l'unica edizione del nostro rye whiskey invecchiato 10 anni per quest'anno, dato che continuiamo a dover scegliere con cura come destinare il whiskey prodotto", ha commentato il presidente di Michter's, Joseph J. Magliocco. "Sono molto grato alla nostra squadra per il fantastico lavoro svolto". La distilleria Fort Nelson di Michter's è chiusa da metà marzo, ma la distilleria Shively ha continuato a distillare e imbottigliare.

"Adoro il rye whiskey in stile Kentucky, non solo per via dell'aroma speziato, ma anche per il gusto ricco ed equilibrato derivante dal quantitativo significativo di mais e orzo maltato nel mash bill. E ritengo che l'annata 2020 del nostro distillato di segale invecchiato 10 anni sia un esempio eccellente di rye whiskey del Kentucky", ha commentato il mastro distillatore di Michter's, Dan McKee.

"Non vi è nulla di paragonabile a un distillato di segale di ottima qualità invecchiato con gran cura per oltre un decennio in una botte tostata e quindi carbonizzata, in un magazzino sottoposto a variazioni cicliche della temperatura per generare un whiskey dall'aroma ricco e profondo, perfetto da sorseggiare", ha commentato Andrea Wilson, mastro della maturazione di Michter's.

Il prezzo al dettaglio consigliato per il rye whiskey Michter's invecchiato 10 anni è di 160 dollari americani per bottiglia di 750ml.

Oltre alla distilleria principale in zona Shively a Louisville, l'attività di Michter's si estende a due altre località nel Kentucky. A Springfield Michter's coltiva cereali in una tenuta di 145 acri, mentre in centro Louisville ha sede la seconda distilleria Michter's, all'interno dell'edificio storico Fort Nelson. Situata in posizione privilegiata su West Main Street di fronte al Louisville Slugger, nello stesso isolato del museo Frazier, la distilleria Fort Nelson di Michter's conserva il leggendario sistema pot still della distilleria Michter's in Pennsylvania. Quando è aperta, la distilleria organizza tour informativi con degustazione di whiskey, mentre The Bar at Fort Nelson serve cocktail classici curati da David Wondric, storico di cocktail e alcolici.

Michter's produce whiskey prestigiosi in edizione limitata. Michter's è nota per i suoi single barrel rye, bourbon di produzione limitata, single barrel bourbon e whiskey americani di produzione limitata. Per maggiori informazioni visita

www.michters.com

Instagram

Facebook

Twitter

e seguici su

Immagini ad alta risoluzione disponibili su richiesta.

Contatto: Joseph J. Magliocco 502-774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1201395/Michter_s_10_Year_Rye.jpg

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg