Grisbì lancia il nuovo gusto estivo e sceglie Valeria Rossi e le Las Ketchup!

Il cuore di cioccolato lascia spazio al fresco pistacchio, il gusto che dà sapore all’estate.

Verona, 8 Luglio 2020. L’iconico Grisbì ha scelto: per lanciare il nuovo gusto estivo, il pistacchio, ecco le regine del tormentone estivo: Valeria Rossi e le Las Ketchup. Un connubio perfetto per lanciare la hit più attesa dell’estate dal titolo “Grisbì Summer Mania”.

Il risultato è una canzone dedicata al Grisbì in cui le voci di “sole, cuore e amore” e “Asereje” cantano insieme per la prima volta. Una strategia di marketing azzeccata, quella del Gruppo Vicenzi, che ha riportato alla ribalta le regine dei tormentoni estivi targati anni 2mila. Leader indiscusse dell’estate che hanno fatto ballare e cantare a squarciagola folle oceaniche in tutta Europa e che oggi, grazie a Grisbì, ritornano da protagoniste.

La scelta del pistacchio per questa Limited edition dell’estate 2020 è frutto della richiesta da tempo sollecitata e quasi implorata, dagli appassionati del biscotto, attraverso i social network. Da provare fresco da frigo per regalare un’esperienza ancora più avvolgente… Un sogno che si realizza diventando una vera e propria… #GrisbìSummerMania.

Maggiori dettagli: https://www.grisbi.it/gusti/fresh-summer/pistacchio/it

