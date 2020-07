Inaspettato riconoscimento dell'élite nipponica del whisky per Kavalan

TAIPEI, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Il Solist Vinho Barrique di Kavalan si è affermato vincitore a sorpresa in un'agguerrita degustazione alla cieca da parte di prestigiosi giudici giapponesi in cerca del miglior single malt al mondo.

L'assegnazione del titolo di "Best of the Best" della Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) ha visto entrare in lizza 128 single malt, con la selezione di 14 concorrenti valutati quindi nuovamente da 13 giudici selezionati.

Kavalan si è piazzata al primo, secondo e terzo posto nella classifica finale.

TWSC2020 Best of the Best I migliori 10 single malt

Kavalan ha inoltre ottenuto il riconoscimento di "Migliore distilleria dell'anno nel mondo" e il titolo di "World Single Malt - NAS" per il suo Solist Oloroso Sherry.

L'amministratore delegato, Y.T. Lee, ha accettato con umiltà la vittoria totalmente inaspettata.

"È un onore avere ottenuto questi riconoscimenti da parte del prestigioso settore di produzione di whisky giapponese", ha dichiarato Lee.

Mamoru Tsuchiya, Presidente del Comitato esecutivo della TWSC, ha dichiarato: "Anche quest'anno Taiwan ha dimostrato la sua forza, in particolare Kavalan... Taiwan ha dimostrato la propria maestria nella produzione di whisky".

Kavalan è stata insignita del maggior numero di riconoscimenti Superior Gold attribuiti a singoli whisky (tre su un totale di appena otto).

Best of the Best

Migliore distilleria al mondo dell'anno

Vincitore della categoria World Single Malt Whisky - NAS

3 Superior Gold

8 Gold

I giudici sono stati selezionati tra un gruppo d'élite di mastri del whisky, istruttori del settore, celebri baristi da tutto il Giappone, importatori di alcolici, venditori, produttori e giornalisti.

La distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è pioniera nell'arte del whisky a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in condizioni di umidità e calore intensi, creato con le acque di disgelo del Xueshan (il monte della neve) è perfezionato dalla brezza proveniente dal mare e dalla montagna. Tutti questi fattori contribuiscono alla caratteristica cremosità Kavalan. La nostra distilleria, cui abbiamo dato l'antico nome della contea di Yilan, vanta circa 40 anni di esperienza nella produzione di bevande in seno al gruppo King Car. Abbiamo ottenuto oltre 400 riconoscimenti di livello gold o superiore nei più prestigiosi concorsi del settore. Visita

