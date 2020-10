Eccellenze italiane. Bennati cesti natalizi, un’azienda di alta professionalità impegnata nel sociale.

L’azienda Bennati S.r.l., esempio di come il connubio tra impegno professionale e sociale possa rappresentare la soluzione migliore anche per il cliente.

Quando arriva novembre, è il momento per le aziende di pensare agli omaggi natalizi destinati a dipendenti, fornitori e clienti. Il desiderio è quello di fare bella figura, così si è sempre alla ricerca di professionisti del settore. Ma se alla professionalità aggiungessimo anche la possibilità di fare del bene a enti terzi? Ecco che probabilmente avremmo trovato la soluzione migliore per tutti.

La Bennati S.r.l, azienda di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, da sempre si impegna nel sociale e per fornire ai propri clienti prodotti di qualità attraverso un servizio professionale.

Gianni, con la moglie Enza, fondano nel 1984 l'azienda per la distribuzione di alimentari, che prende il nome attuale nel 1994, quando si specializzano nel servizio di regalistica enogastronomica per cerimonie ed eventi, in particolare ceste e cestini natalizi.

In più di trent’anni sono stati organizzati numerosi eventi e progetti a scopo sociale, come ad esempio la collaborazione con il Banco Alimentare nei periodi natalizi e il supporto alle famiglie in difficoltà con il servizio “spesa a casa” durante l’attuale epidemia di Covid. Senza tralasciare il rispetto che l’azienda nutre per l’ambiente, uno dei suoi valori guida.

Ma quali sono nello specifico gli impegni portati avanti dalla famiglia Bennati attraverso la propria azienda?

L’impegno sociale della Bennati S.r.l.

Ecco i progetti nei quali la Bennati S.r.l. si impegna in prima persona

La collaborazione con il Banco Alimentare

Il core business della Bennati S.r.l. sono i Cesti Natalizi Aziendali, per questo è durante i mesi finali di ogni anno che l’azienda riesce a veicolare al meglio il suo spirito solidale.

Lo fa collaborando con il Banco Alimentare, una Onlus che dal 1989 recupera le eccedenze di aziende alimentari e le dona a strutture caritative sparse in tutta Italia, grazie alla sua rete capillare di organizzazioni sul territorio.

Nello specifico, per ogni Cesto Natalizio Bennati venduto, viene donato un contributo, con l’obiettivo di riuscire a coprire il maggior numero possibile di pasti. Negli ultimi due anni l’azienda è riuscita a donare 300.000 pasti, un numero che quest’anno vuole eguagliare in un colpo solo!

Complice il periodo difficile dovuto alla pandemia, questo è il momento migliore per permettere a chi può di donare qualcosa a chi si trova in difficoltà, facendo due regali in uno. Chi riceverà il cesto natalizio infatti, troverà al suo interno anche la locandina del Banco Alimentare, a testimonianza dell’aspetto solidale del prodotto.

La Bennati S.r.l. supporta le famiglie con il servizio “spesa a casa”

L’ultimo progetto a carattere sociale attivato in ordine di tempo, è nato durante la pandemia.

Per spiegarlo occorre fare un’importante premessa: la Bennati S.r.l. è stata la prima azienda italiana del suo settore ad aprire un e-commerce, nel lontano 1998.

Nei mesi scorsi, proprio su questo negozio virtuale è stato implementato un servizio apposito di “spesa a casa”, tramite il quale per molte persone è stato possibile fare gli acquisti quotidiani senza correre alcun rischio!

La possibilità di scegliere i prodotti direttamente online, ricevendoli comodamente a casa, è stato molto gradito sia da quelle persone coscienti di essere più vulnerabili, che da quelle impegnate a vivere situazioni quotidiane tutto a un tratto più stressanti.

Per l’occasione l’azienda ha ampliato il suo catalogo, integrando in breve tempo 200 beni di prima necessità alla sua già ampia offerta di prodotti prettamente dedicati a cerimonie e feste. E questo senza scendere a compromessi con la qualità che la contraddistingue.

Servizi per i Cral

La Bennati Srl è specializzata nei circuiti CRAL, i circoli ricreativi assistenziali dei lavoratori, per i quali è stato emesso un vero e proprio decreto interno.

Convenzioni attive tutto l’anno per i soci dell’associazione, un catalogo premi grazie alla possibilità di accumulare punti ad ogni acquisto e il Bennati VIP Kit, destinato al presidente e al consiglio direttivo.

A queste proposte si aggiungono le giornate dedicate appositamente ai CRAL. L’azienda Bennati organizza eventi culturali e ludici attraverso i quali alimentare e rinforzare i legami tra i soci, sempre all’insegna del mangiare bene.

Gli impegni della Bennati S.r.l. durante tutto l’anno

L’azienda Bennati collabora tutto l’anno con le mense dell’Associazione Opera di San Francesco, aiutando a portare un pasto caldo e un momento di conforto a tante persone di Milano che si trovano in difficoltà.

Allo stesso tempo supporta l’Anffass Ticino, un’Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo. L’Anffass ha l’obiettivo di tutelare persone con queste disabilità e le loro famiglie, per aiutarle a vivere in condizioni di pari opportunità attraverso progetti di inclusione sociale..

In collaborazione l’Anffass e l’ABIO, l’Associazione per il Bambino in Ospedale, la famiglia Bennati è promotrice del progetto solidale Noiladifferenza. Il suo obiettivo è l’aiuto ai ragazzi disabili, alcuni dei quali vengono assunti per lavori temporanei proprio all’interno dell’azienda.

Bennati S.r.l. : eccellenza italiana e alta professionalità

L’azienda ha a cuore le tematiche solidali e sociali, tanto quanto la qualità dei prodotti e la responsabilità nei confronti dei clienti. Infatti solo investendo in professionalità e autorevolezza del proprio marchio è possibile destinare una quantità maggiore di risorse per le attività solidali.

Più di 270.000 cesti natalizi consegnati nel 2019 e una percentuale del 90% di clienti soddisfatti che ritornano l’anno successivo, rendono l’idea della capacità dell’azienda di compiere la propria missione. Perché se è vero che siamo ciò che mangiamo, è altrettanto vero che siamo ciò che regaliamo. E un dono mediocre può ledere l’immagine dell’azienda mittente: nessuno vuole correre questo rischio.

A testimone della professionalità non sono solo i clienti affezionati, ma anche gli enti nazionali e internazionali che certificano i processi, la qualità e la sostenibilità dei Cesti Natalizi Bennati.

Il TUV tedesco certifica da vent’anni la qualità dei processi aziendali secondo la ISO9001 e l’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale secondo le norme ISO14001. I prodotti dei cestini sono garantiti dall’ICEA, come provenienti da una filiera biologica.

Tra questi c’è il tradizionale Panettone, realizzato con una ricetta familiare ideata in azienda. Si utilizzano Lievito Madre e ingredienti italiani senza l’aggiunta di conservanti o OGM e viene fatto lievitare in modo naturale da 30 a 48 ore.

Nei Cesti Natalizi Bennati si può trovare davvero di tutto. Dalla semplice composizione di dolce natalizio per eccellenza, spumante e cioccolatini, a cestini che contengono primizie provenienti da tutte le regioni d’Italia. Pasta, olio, salumi pregiati e una linea di vini propria dell’azienda, denominata Le Anse: un regalo ideale per i partner stranieri.

Questa è la Bennati Srl, azienda capace di mettere insieme due dei valori italiani per eccellenza: la solidarietà verso chi ne ha più bisogno e la professionalità nel servire il cliente con standard qualitativi elevati.

