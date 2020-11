Natale 2020: arriva il panettone artigianale di Callipo

Lunga lievitazione, materie prime del territorio come il bergamotto, il cedro e i fichi secchi della Valle del Crati e lavorazione artigianale per i tre gusti che segnano il debutto di Callipo nel mondo dei panettoni. A impreziosire ulteriormente il panettone ci sono le illustrazioni del noto designer calabrese Antonio Aricò.

Pizzo (VV), 18 novembre 2020 - A Badolato (CZ), suggestivo borgo medievale in Calabria, nella piccola fabbrica di Dolcefraietta, dove si tramanda un’arte preziosa fatta di lavorazione artigianale e tanta pazienza, prende vita il panettone Callipo.

Un omaggio alla Calabria per l’iconico dolce delle festività natalizie prodotto a mano con ingredienti genuini, come uova, latte e burro freschi, e con materie prime di eccellenza del territorio, senza olio di palma, coloranti e conservanti. Oltre 40 ore di lievitazione e un riposo lento per 12 ore per ottenere prodotto di altissima qualità che racchiude l’essenza del Natale.

Il panettone Callipo è disponibile in tre varianti: classico, nel rispetto della tradizione, con arancia candita e uva sultanina; agli agrumi con una ricetta esclusiva che unisce la delicatezza del cioccolato bianco all’aroma intenso del cedro e del bergamotto, agrumi tipici del territorio; ai fichi secchi di Calabria della Valle del Crati, rinomati per la polpa morbida e mielosa, selezionati con cura dall’azienda Colavolpe.

Dentro ingredienti unici per un prodotto soffice e fragrante, fuori un packaging artistico con le illustrazioni creative del designer calabrese Antonio Aricò. Un nuovo progetto che suggella la collaborazione tra Callipo e Aricò dopo la collezione firmata dal designer per le confezioni regalo di Natale 2020.

I panettoni Callipo si possono prenotare e acquistare online su shop.callipo.com senza spese di spedizione aggiuntive in tutta Italia.

Callipo Group

Il Gruppo Callipo è costituito da 7 aziende che occupano complessivamente circa 400 addetti (Callipo Group Srl, Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl, Popilia Srl, Callipo Gelateria Srl, Callipo Sport Srl, Med Frigus Srl, Callipo Turismo Srl). La Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl è una delle eccellenze italiane con una storia di 107 anni. L’azienda è stata fondata nel 1913 a Pizzo Calabro (VV) e oggi è guidata dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, affiancato dai figli Giacinto e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia. Il vero punto di forza della Callipo è la lavorazione del tonno, effettuata completamente in Italia a partire dal pesce intero. Lo stabilimento produttivo dell’azienda è a Maierato (VV), si estende su una superficie di circa 34.000 mq, 9.000 dei quali coperti, e offre un’immagine di modernità ed efficienza per l’avanzata tecnologia degli impianti e delle attrezzature. www.callipogroup.com

