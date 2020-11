Kavalan lancia l'edizione limitata "Artist Series"

Connubio di whisky pregiato e raffinata arte

TAIPEI, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Kavalan, la forza pionieristica del whisky made in Taiwan, ha lanciato la "Kavalan Artists Series", una nuova gamma di espressioni che esalta la raffinata arte del whisky.

La prima edizione presenta quattro bottiglie in collaborazione con il maestro Paul Chiang, che attinge energia creativa dalla sua terra natale e il cui lavoro è stato scelto per interpretare la musica classica e la bellezza naturale di Taiwan.

I whisky single-cask, imbottigliati cask-strength -- Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask e Peated Malt -- si ispirano ai quattro elementi, Oceano, Aria, Luce solare e Madre Terra, ognuno dei quali svolge un ruolo vitale nella creazione del whisky Kavalan. La distilleria produrrà un totale di 198 set da collezione, formati da quattro bottiglie da 700 ml. Inoltre, ogni set include un'edizione unica numerata e firmata di una delle due serigrafie di Paul Chiang intitolate "Pisilian" o "Mountain Range of Taiwan". Contemporaneamente verranno prodotte in totale 4.000 bottiglie da 1.000 ml da acquistare singolarmente.

Peated Malt è il secondo whisky Shave, Toast e Rechar (STR) di Kavalan, e deriva dal *Solist Vinho Barrique, vincitore del "World's Best Single Malt" del WWA.

Paul Chiang è stato acclamato a livello internazionale in tutta Europa, negli Stati Uniti e a Taiwan, e incarna una ricerca senza compromessi dell'"ideale" che ha attirato l'attenzione della famiglia Kavalan.

YT Lee, CEO di Kavalan, ha dichiarato che ogni dipinto è frutto di amore.

"L'arte, come il whisky, ha il potere di suscitare profonda emozione. Ma ci vogliono decenni di duro lavoro e impegno per padroneggiare il proprio mestiere", ha dichiarato Lee.

"Prendete 'Puncheon', che rappresenta il mare, il cielo e le stelle. Paul ha dipinto questo lavoro al suo ritorno a Taiwan dopo 30 anni, quando si è stabilito sulla costa di Taitung. L'euforia di quel tempo e la bellezza della riscoperta sono palpabili".

"Vogliamo portare grandi opere d'arte e il nostro whisky più raro agli intenditori come testimonianza della migliore espressione artistica. Siamo onorati di collaborare con Paul all'edizione inaugurale".

I whisky:

PUNCHEON 50-63% ABV

Dipinto – Pisilian (Morning Stars over the Coast)

Il nome autoctono, Pisilian, si riferisce a un tratto della costa orientale di Taiwan, che collega la casa dei Kavalan nella contea di Yilan alla contea di Taitung, dove vive Paul Chiang. La storia, o il sogno, di Kavalan inizia nell'Oceano sotto un cielo stellato. Da qui, l'umidità si solleva e infine si condensa sopra la Snow Mountain, dando vita alle leggendarie sorgenti d'acqua di Kavalan.

Descrizione del prodotto

Invecchiato nelle botti Puncheon, e ambìto quanto i tesori dei mari profondi, questo whisky ha una texture morbidamente liscia con un oceano di complessità e incantevoli onde di gusto.

Naso: biscotti al forno intinti in crème de pêches, nota di vaniglia, pesca bianca dolce e sciroppo d'acero.

Bocca: ondate di dolce caramello, nettarina a polpa bianca, frutti tropicali e ricchi sentori di noce.

VIRGIN OAK 50-63% ABV

Dipinto – On Wings of Song

Dal nome di un brano per pianoforte di Felix Mendelssohn, le pennellate circolari di Paul Chiang immaginano particelle d'aria effervescenti e un battito d'ali, creando la sensazione dell'aria in movimento. Il sogno di Kavalan prende il volo in Aria, con questo dipinto che può essere considerato come una resa artistica del processo di maturazione del whisky.

Descrizione del prodotto

Le botti di quercia vergine formano il corpo di questa sinfonia Kavalan, in cui le note dolci dei frutti tropicali e del miele vengono infuse generosamente nel whisky.

Naso: prugna affumicata, uva viola, vaniglia burrosa, ricca cera d'api, scie di frizzanti note floreali, albicocca e pesca.

Bocca: esplosioni di quercia speziata, miele dolce, pere e castagne autunnali, guava matura e cannella.

FRENCH WINE CASK 50-63% ABV

Dipinto – Meditation on Eternity

La dorata luce solare in questo dipinto rappresenta barlumi di speranza, illuminando il percorso verso il sogno di Kavalan. Il rosso acceso denota sia l'intensità dello scopo che il calore del sole, lo stesso calore fonte di vita che esalta in modo unico l'invecchiamento di Kavalan.

Descrizione del prodotto

Maturato in botti di vino rosso provenienti dalle migliori aziende vinicole di Bordeaux, in Francia, questo opulento whisky ha un aroma ricco con una texture corposa. I tannini morbidi e il calore al palato contribuiscono a far emergere la ricca complessità dei sapori.

Naso: bacche vivaci e ribes nero, pepe dolce, mela, caramello e frutta matura.

Bocca: frutta tropicale, bacche selvatiche, frutta secca, tannini morbidi e delicate spezie.

PEATED MALT 50-63% ABV

Dipinto – Jinzun/Summer

L'ultima bottiglia del set rappresenta sia il ritorno a casa che la rinascita. Il verde, il giallo e il blu rappresentano la rigogliosità della costa orientale di Taiwan, ma anche i sapori e i profumi vivaci del whisky Kavalan. Questa Madre Terra porta i frutti del lavoro sia per Kavalan che per Chiang, nonché i semi di una nuova crescita. Il sogno di Kavalan diventa realtà.

Descrizione del prodotto

Utilizzando malto affumicato con torba estratta dalle profondità della Terra, gli esclusivi frutti tropicali di Kavalan vengono infusi con l'affumicatura di torba in questo distillato davvero unico. La profondità e la complessità della terra sono squisitamente stratificate con la frutta ed esaltate dall'esclusiva tecnica Shave, Toast e Rechar (STR) di Kavalan sui barili, per una maturazione straordinaria.

Naso: strati di miele, delicato caramello e cocco dolce.

Bocca: caramello burroso e note di torba e terra su un letto di pepe rosso, generose spezie e ricco longan.

La Kavalan Artist Series è ora in vendita a Taiwan. Le singole bottiglie avranno un prezzo consigliato di 12.000 NTD ciascuna.

*Si ricorda che la premiata serie "Solist" di Kavalan viene venduta con il nome "Cask Strength" unicamente sul mercato statunitense per motivi legati al marchio commerciale.

Informazioni su Kavalan Distillery

La Kavalan Distillery di Yilan County è una pioniera dell'arte dei whisky single malt a Taiwan sin dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in un clima molto umido e caldo, nasce dalle acque di disgelo della Snow Mountain e viene esaltato dalle brezze marine e montane. Chiamata con l'antico nome della contea di Yilan, la nostra distilleria può contare sugli oltre 40 anni di esperienza nella produzione di bevande della società madre, King Car Group. Visita

www.kavalanwhisky.com

Informazioni su Paul Chiang

Nato a Taichung nel 1942, Paul Chiang ha viaggiato e vissuto tra Parigi e New York per circa 30 anni nella ricerca di una vita dedicata all'arte. Ispirandosi alla musica classica ma abbandonando deliberatamente la tradizione, le sue opere sono capolavori spirituali. Nel 1998 è tornato a Taiwan e a Taitung si è immerso nella rigogliosità della natura. Il suo viaggio creativo è caratterizzato da enormi trasformazioni che hanno dato vita a un corpo straordinario di opere d'arte.

Contatto:

Kaitlyn Tsai+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1342257/Kavalan_Artists_Series.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1342258/Artist_Series.jpg