Arancebio.it, il sapore dei migliori agrumi bio IGP di Sicilia

Milano, 7 Dicembre 2020. Il sapore dei migliori agrumi siciliani biologici IGP diventa finalmente un’esperienza di e-commerce a filiera corta, senza intermediari, offerta da un produttore attivo da 60 anni. Arancebio.it raccoglie i prodotti dell’Azienda Agricola Magnano. A conduzione familiare e operativa in ambito bio dal 2002, dispone di fondi agricoli a Francofonte, in provincia di Siracusa, con coltivazioni certificate da BIOAGRICERT.

La profonda esperienza maturata nel campo dell’agrumicoltura assicura al cliente qualità, freschezza e genuinità, espressione di un grande amore per la natura e il lavoro. L’Azienda Agricola Magnano dispone di coltivazioni che si sviluppano su una superficie complessiva di circa 10 ettari di agrumeto, che fornisce una produzione media di 200.000-300.000 kilogrammi/anno.

La produzione, acquistabile comodamente online su Arancebio.it, riguarda Arance Navel Biologiche, Arance Rosse Biologiche Moro IGP, Arance di Sicilia Tarocco IGP, limoni, Clementine Winnola e Nova, pompelmo rosa, frutti tropicali, ortaggi bio e tanti altre bontà (anche i trasformati derivano dai prodotti dell’azienda). Ed è soggetta alle verifiche di BIOAGRICERT, che conduce controlli annuali e fornisce l’attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e la certificazione di prodotto.

Le bontà bio siciliane sono anche il risultato di speciali condizioni micro-climatiche, sbalzi termici tra il giorno e la notte e la vicinanza del vulcano Etna. A questi s’aggiunge la dedizione quotidiana verso un lavoro che difende il Made in Italy.

Oltre alle qualità dell’offerta, Arancebio.it si distingue per un’assistenza accessibile sette giorni su sette (anche via WhatsApp) e modalità d’acquisto senza rischio (PayPal, bonifico bancario, bonifico via Satispay e contrassegno).

Non è applicato alcun importo minimo all’ordine e se questo è di almeno 9 kg, la spedizione, che si realizza solitamente lunedì e martedì, è gratuita (il tempo di transito è generalmente di 48 ore). Mentre la raccolta dei frutti avviene nel fine settimana, nel rispetto delle richieste ricevute. E per acquisti importanti sono praticati sconti quantità. Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta basta digitare https://arancebio.it/.

