Osservatorio Nescafé Dolce Gusto

Gli italiani si confermano una generazione di amanti del loro personale caffè che deve essere esattamente come lo desiderano, tendenzialmente corto per il 51%, caldo per il 70% ed espresso per il 58%

Le evidenze dell’Osservatorio:

• Personalizzazione è la parola d’ordine per l’87% degli italiani in fatto di caffè a casa

• Il caffè perfetto deve essere corto (51%), caldo (70%) e preferibilmente espresso (58%)

• Il 58% preferisce l’espresso classico, ma un 28% ama sperimentare gusti diversi, spaziando tra il mocha (48%), cappuccino (40%), espresso con cioccolato (39%) e con caramello (34%)

• La colazione è l’occasione in cui si beve più caffè nel contesto domestico, ma tutto il giorno è valido per gustare la bevanda in diversi momenti di break

Milano, 17 dicembre 2020 – Nescafé Dolce Gusto presenta i risultati di un nuovo Osservatorio del Caffè* che svela esigenze, comportamenti e preferenze della Penisola, raccontando una generazione italiana di amanti del caffè che desidera bere a casa questa bevanda in modo completamente personalizzato in base a gusti e preferenze personali. Da sempre gli italiani sono appassionati di caffè, ognuno a modo proprio, tanto che ci vorrebbe un genio per soddisfare le diverse esigenze!

Per l’87% degli italiani la personalizzazione del caffè a casa rappresenta infatti un must, permettendo di modulare le caratteristiche con cui degustare questa amatissima bevanda in base ai propri desideri. Questo trend è indubbiamente cresciuto ulteriormente quest’anno in un periodo in cui le persone hanno trascorso più tempo a casa e approcciato con più varietà e qualità l’esperienza di degustazione del caffè. Dallo studio emerge inoltre che per soddisfare la variegata richiesta di come bere il caffè a casa, gli italiani desidererebbero una macchina del caffè in grado di trasformare in realtà tutti i loro desideri attraverso funzionalità che, come per magia, garantiscano esattamente quel caffè perfetto che cercano.

PREFERENZE TRA ABITUDINI E SPERIMENTAZIONI

Tra le priorità assolutamente irrinunciabili a casa ci sono al primo posto la disponibilità di diverse bevande e tipi di caffè (52%), al secondo l’erogazione automatica di lunghezze differenti (50%), al terzo la possibilità di regolare l’intensità (34%) e al quarto la temperatura (32%).

Sul fronte della lunghezza del caffè oltre la metà degli italiani (51%) preferisce un caffè corto, seguito a lunga distanza (24%) dall’antitetico caffè lungo, mentre il ristretto conta il 12% delle preferenze e la tazza grande XL l’8%. Analizzando invece le esigenze in tema di temperatura, il 70% vuole a casa un caffè caldo, mentre il 25% addirittura lo ama bollente. L’Italia è un Paese che ama la tradizione e sebbene siano apprezzabili le combinazioni di gusti, il classico espresso rimane nel cuore e nel top della classifica dei tipi di caffè preferiti degli italiani fra le mura domestiche (58%), seguito dal macchiato (17%).

Le persone che, secondo la survey, si autodefiniscono abitudinarie (19%) amano anche sperimentare, esplorando la possibilità di variare (53%) alternando i gusti, mentre per coloro che amano il cambiamento (28%) non c’è un solo tipo di caffè, ma durante la giornata (68%) l’ispirazione per un sapore anziché un altro si modifica, e sorseggiare gusti diversi è anche una questione di compagnia (44%), di umore (33%) e stagionalità (20%). Quando gli italiani sono ispirati a provare qualcosa di diverso dal solito caffè preferito, la scelta principale ricade sul mocaccino/mocha (42%), seguito dal cappuccino (40%), da un goloso espresso con cioccolato (39%) e con caramello (34%).

Oltre ai sapori, le nuove esigenze fanno emergere la voglia di gustare altre preparazioni in capsula, come cappuccino (35%), cioccolata (31%) e té (17%) che guidano le scelte delle persone quando si parla di bevande in capsula.

I MOMENTI E LE OCCASIONI DI SOCIALITÀ

In un contesto in cui tante abitudini quotidiane sono cambiate, una consuetudine si conferma: il caffè è il re del risveglio, attestando la colazione (45%) come il momento della giornata nel quale si consumano più tazze di questa bevanda. Il 22% invece trova sempre l’occasione perfetta per gustarsi una pausa o una ricarica con un caffè in qualsiasi momento della giornata, mentre il 16% lo fa durante gli intramontabili momenti post pranzo e i classici break (16%).

Il caffè ha da sempre un ruolo di forte convivialità durante incontri con amici e parenti, ed è proprio in questi momenti che emergono le numerose sfaccettature di come gli italiani amino bere il caffè: non condividono necessariamente i medesimi gusti sul tipo e modo di gustarlo: oltre a un accordo che bilancia espresso e altri caffè (36%), il 21% tende a scegliere gusti completamente diversi tanto che l’83% vorrebbe poter accontentare le esigenze specifiche con una soluzione geniale in grado di personalizzare le bevande e far felici tutti.

In questo contesto Nescafé Dolce Gusto, da sempre attenta alle esigenze degli italiani in fatto di caffè, ha sviluppato una soluzione davvero geniale e introdotto la macchina pronta ad accontentare i tutti gli italiani, la nuova Genio S, una gamma composta da tre macchine automatiche (Genio S, Genio S Plus, Genio S Touch) che, in un crescendo di tecnologia e funzionalità, permette di personalizzare la preparazione del caffè potendo scegliere lunghezza, intensità e temperatura, così da poterlo bere esattamente come è nei propri desideri.

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma visitare https://www.dolce-gusto.it/macchine-caffe/genio-s e per acquistare il prodotto è sufficiente recarsi presso i punti vendita di elettronica autorizzati.

* Ricerca condotta da Nescafé Dolce Gusto su un campione di oltre 3.142 rispondenti aderenti alla community PREMIO di Nescafé Dolce Gusto su tutto il territorio nazionale, ambosessi, da 18 anni in su.

