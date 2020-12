Michter's piange la scomparsa del mastro distillatore emerito Willie Pratt

LOUISVILLE, Kentucky, 29 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- È con profonda tristezza che Michter's annuncia la dipartita ieri del mastro distillatore emerito Willie Pratt.

Nato nel 1942, sua madre era un'insegnante e suo padre un minatore di carbone risiedenti nella città di Hazard, nel Kentucky orientale. All'età di 20 anni, Willie parte per Louisville per cercare lavoro. Entra a far parte dell'azienda di distillazione Brown-Forman, che finanzia l'istruzione di Willie consentendogli di frequentare lezioni serali e di conseguire la laurea presso l'Università di Louisville. Willie lavora per oltre quattro decenni in diverse posizioni presso Brown-Forman, e presta servizio per diversi anni nel comitato dell'azienda studiando la distillazione, le botti e le condizioni di invecchiamento.

All'età di 65 anni, Willie va in pensione, ma la sua passione per l'industria del bourbon lo riporta al lavoro. Nel 2007 Willie entra a far parte di Michter's come mastro distillatore. All'inizio del suo incarico presso l'azienda, supervisiona il programma di produzione di Michter's, condotto presso un'altra distilleria del Kentucky prima che Michter's potesse permettersi il proprio stabilimento. Alla fine, supervisiona la progettazione e la costruzione dell'avanzatissima Michter's Shively Distillery. Quando Willie decide di lavorare a un orario ridotto, cede la posizione di mastro distillatore di Michter's a Pam Heilmann, che viene poi sostituita da Dan McKee. Willie continua a operare nelle vesti di mastro distillatore emerito e rimane attivamente coinvolto nella produzione di Michter's fino alla sua morte.

Nel 2017 Willie viene inserito nella Hall of Fame della rivista Whisky Magazine. "Lavorare con Willie e averlo come amico è stato un regalo straordinario. Quando le sfide diventavano travolgenti, la leadership di Willie si faceva sentire. Era un paradigma di forza e coraggio", ha dichiarato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. Estremamente attento alla qualità, Willie era bonariamente soprannominato "Dott. No" dai venditori di Michter's per il suo rifiuto di imbottigliare whisky prima del momento in cui lui riteneva che il livello di maturazione fosse sufficiente, anche se il whisky era notevolmente più vecchio di quanto dichiarato sull'etichetta.

Willie era molto rispettato e apprezzato dal team di Michter's che lui stesso ha creato. "Momenti come questo mi fanno capire quanta fortuna ho avuto nell'imparare da uno dei grandi del settore. Mi mancherà stare nella distilleria a parlare con Willie di come produrre whisky e ad ascoltare le sue storie di vita", ha dichiarato Dan McKee, mastro distillatore di Michter's. Andrea Wilson, mastro della maturazione di Michter's, ha commentato: "Non capita spesso nella tua carriera di sederti e ascoltare qualcuno che abbia più di 50 anni di esperienza in questo settore e che mette cuore e anima in ogni singolo dettaglio. Produrre bourbon non era un lavoro per Willie, era pura gioia". Il mastro distillatore emerito di Michter's, Pam Heilmann, ha dichiarato : "È stato un piacere e un'opportunità straordinaria lavorare con Willie. Gli anni che abbiamo trascorso insieme hanno migliorato il mio apprendimento e accresciuto la mia conoscenza dell'industria del bourbon in virtù della sua saggezza e della sua guida".

Gli hobby di Willie includevano pescare in Florida, andare in moto e guidare la sua Cherokee a quattro posti. Lascia la sua amata moglie Patsy, i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi pronipoti e il suo cane Sophie.

