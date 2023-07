Joseph J. Magliocco, presidente di Michter's, sarà incluso nella Kentucky Bourbon Hall of Fame®

LOUISVILLE, Kentucky, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ -- La Kentucky Bourbon Hall of Fame® ha annunciato l'inclusione di Joseph J. Magliocco, presidente di Michter's, il 13 settembre 2023.

Magliocco, nato a New York e poi trasferitosi a Louisville, ha scoperto la propria passione per il bourbon del Kentucky lavorando come barista mentre frequentava l'Università Yale, presso cui perseguiva una laurea in Scienza delle religioni. Conseguito il titolo di Dottore in giurisprudenza rilasciatogli dalla Facoltà di legge di Harvard, e dopo aver trascorso le estati vendendo bourbon del Kentucky e altri alcolici, Magliocco decise di intraprendere una carriera a tempo pieno nel settore degli alcolici e dei vini. Uno dei primi lavori che trovò nel settore era quello di distributore alle dirette dipendenze di R.C Wells, presidente dell'azienda per cui lavorava, nonché ex presidente di Four Roses.

Dopodichè, Magliocco sovrintese allo sviluppo di Chatham Imports, il fornitore di alcolici e vini con sede a Manhattan che sarebbe poi diventata la società madre di Michter's Distillery. Durante gli anni '90, un periodo difficile per l'industria del whisky americano, Magliocco strinse una collaborazione col suo mentore e consulente Richard Newman, ex presidente di Austin Nichols, per accedere al mercato del bourbon, il cui andamento sfavorevole, a loro avviso, non sarebbe perdurato. Quale addetto alle vendite per conto del marchio per un'estate, Magliocco acquisì familiarità con Michter's, un'azienda di whisky con sede in Pennsylvania fondata nel 1753 e rimasta in attività fino al 1989, anno in cui fallì. Decaduto il marchio Michter's, Magliocco fece sì che Chatham acquisisse il marchio commerciale Michter's negli anni '90 al prezzo di 245 dollari, decidendo di rilanciare il marchio storico con un whiskey prodotto nel Kentucky, che considerava essere il miglior posto al mondo per la produzione di bourbon.

Magliocco ha contribuito alla rinascita del whisky americano. "Nessuno più di lui crede nel potenziale della categoria del bourbon del Kentucky", ha dichiarato Dan McKee, mastro distillatore presso Michter's. "So di parlare a nome dell'intero il team, nell'esprimere la mia riconoscenza per il sostegno costante di Joe, che ci ha consentito di assumere decisioni che danno priorità alla produzione del whisky più pregiato in assoluto, dal principio alla fine". Andrea Wilson, mastro della maturazione presso Michter's, ha aggiunto: "I contributi apportati da Joe avranno un impatto duraturo sul settore del bourbon del Kentucky e sul modo in cui il whisky americano viene percepito in tutto il mondo".

Nel corso degli anni, il team di Mitcher's a Louisville, messo insieme da Magliocco, ha consolidato ulteriormente il marchio che è attualmente venduto in tutti e 50 gli Stati americani ed esportato in oltre 60 Paesi. Michter's possiede al momento due distillerie aLouisville, la Michter's Shively Distillery e la Michter's Fort Nelson Distillery, nonché un centro operativo e azienda agricola di 101.00 ettari aSpringfield, nel Kentucky. Magliocco andrà ad aggiungersi ad Andrea Wilson, mastro della maturazione e direttore operativo di Michter's, quale il secondo membro di Michter's a essere incluso nella Kentucky Bourbon Hall of Fame®.

"Il bourbon del Kentucky ha prosperato e ha raggiunto il suo attuale livello di successo grazie a tutte le persone meravigliose che lavorano nel settore. Sono profondamente onorato di essere annoverato tra le persone straordinarie che verranno incluse nella Kentucky Bourbon Hall of Fame® quest'anno", ha affermato Magliocco.

Magliocco presta volontariato presso scuole e organizzazioni senza scopo di lucro. Associate Fellow presso il Benjamin Franklin College dell'Università Yale, Magliocco è membro del consiglio di amministrazione del Frazier History Museum e del Fresh Air Fund, nonché membro del Dean's Advisory Board della Facoltà di legge di Harvard. Magliocco abita a Louisville ma trascorre parte dell'anno a New York. Lavora presso Michter's insieme a un team di cui fanno parte anche suo figlio Matt Magliocco e sua nipote Katharine Magliocco.

Per ulteriori informazioni visitate il sito web www.michters.com e seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter.

CONTATTO: Lillie Pierson502-774-2300 interno 407lpierson@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2140740/Joseph_Magliocco.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/joseph-j-magliocco-presidente-di-michters-sara-incluso-nella-kentucky-bourbon-hall-of-fame-301865179.html