Kavalan incoronato "Best of the Best Single Malt Whisky" a Tokyo

Il distillatore di Taiwan celebra una straordinaria stagione di premi

TAIPEI, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan ha sbaragliato la concorrenza per aggiudicarsi il titolo di "Miglior Distilleria Asiatica" del 2023 alla Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Gli organizzatori hanno dichiarato che il nuovo premio è stato istituito come premio indipendente per mostrare meglio lo sviluppo e il potenziale della regione, Giappone escluso.

Il CEO di Kavalan, YT Lee, si è detto molto orgoglioso del fatto che Solist PX Sherry Cask si sia aggiudicato l'ambito titolo di "Best of the Best Single Malt Whisky" del 2023.

"Mi è stato riferito che nella categoria dei liquori di quest'anno sono state presentate 183 candidature di single malt e sono quindi onorato che i giudici di Tokyo abbiano ritenuto che il nostro PX Sherry fosse il migliore", ha dichiarato YT Lee.

Il Best of the Best segue un processo di degustazione alla cieca in due parti, che inizia con la selezione da parte di 12 o più giudici dei 20 migliori whisky single malt. La seconda fase di valutazione, condotta da 10 giudici speciali, assegna al marchio col punteggio più alto il titolo di "Best of The Best".

Kavalan ha vinto anche il premio 2023 Best Cost Performance Asian Whisky per Distillery Select No.2 e tre ori superiori per Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt e Solist Oloroso Sherry. La gamma Solist è tutta imbottigliata a gradazione di botte.

2023 San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)

A San Francisco, il Solist ex-Bourbon Single Cask Strength di Kavalan è stato nominato "Best of Class Other Single Malt" per la sua deliziosa e complessa esperienza di sapore multidimensionale con note di vaniglia, frutta e cocco.

2023 International Whisky Competition (IWC)

Alla IWC, Kavalan è stata incoronata "Distilleria dell'anno" della 2023 International Whisky Competition (IWC). Il primo, il secondo e il terzo posto nell'ambita categoria Best World Whisky – Cask Strength è andato a Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask e Distillery Reserve Peated Malt.

