Lamponi: scopriamo i segreti della coltivazione in vaso con Pasquini & Bini

Altopascio, settembre 2023 – La richiesta di piccoli frutti da parte delle famiglie italiane si conferma in crescita.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Italian Berry relativi al primo semestre del 2023, infatti, il numero famiglie che hanno acquistato almeno una volta nel corso dei primi mesi dell’anno lamponi, mirtilli, more o ribes si attesta sugli 8 milioni, andando a registrare una crescita del +6%.

L’incremento costante della domanda sta di conseguenza portando un numero sempre maggiore di frutticoltori italiani a dedicarsi alla coltivazione di questi piccoli frutti, soprattutto per quello che riguarda determinate varietà come il lampone.

A questo proposito, è interessante notare che per ottenere una fruttificazione abbonante si ricorre con sempre maggiore frequenza alla produzione in substrato, avvalendosi di tecniche che prevedono di far crescere la pianta fuori suolo, ricorrendo ad appositi vasi.

Si tratta di prodotti messi a disposizione da realtà di riferimento nel settore florovivaistico come Pasquini & Bini, che da oltre 50 anni realizza vasi e sotto-vasi in plastica di elevata qualità in grado di soddisfare ogni genere di esigenza.

Come coltivare i lamponi in vaso

Come messo in evidenza da Pasquini & Bini, per la coltivazione di lamponi è necessario optare per vasi robusti, in grado di resistere al meglio tanto agli sbalzi termici quanto alle movimentazioni meccaniche che vengono effettuate all’interno dei vivai.

Inoltre, è importante orientarsi verso contenitori in grado di favorire correttamente l’ossigenazione e il drenaggio, così da determinare uno sviluppo ottimale delle radici.

A questo proposito, Pasquini & Bini propone una gamma di vasi per la coltivazione che sono pensati per evitare le possibili rotture dell'apparato radicale, per favorirne il drenaggio e per ridurre gli sbalzi termici che potrebbero verificarsi durante le attività di manutenzione e di cura quotidiane delle piante.

Si tratta di prodotti come per esempio il modello ORSA, un vaso con fondo a croce che si distingue per la presenza di numerose aperture sul fondo, ed ERACLE FRUIT. I fori praticati sul fondo dei vasi sono stati inseriti per assicurare un maggior drenaggio dell'acqua e per evitare il ristagno idrico fra le radici.

Come coltivare i lamponi in vaso e quali vantaggi offre

Optare per la produzione in substrato permette di avere una resa di frutti maggiore e di avere più controllo sulle piante, così da evitare che esse siano soggette a pericolose fitopatologie.

Le piante coltivate in vaso, inoltre, presentano l'importante vantaggio di poter essere messe a dimora praticamente sempre, in quanto esse sviluppano un apparato radicale forte e robusto.

Scegliendo degli appositi contenitori, come per esempio il modello ORSA proposto da Pasquini & Bini, si potranno inoltre spostare le piante con facilità, in quanto questi vasi vengono appositamente studiati con un design quadro-conico che permette di adattarli allo spazio presente sui carrelli destinati al trasporto.

Una delle accortezze principali da tenere presente quando ci si appresta ad avviare una coltivazione di lamponi in vaso è il tipo di terreno da utilizzare. Questo, infatti, non dovrebbe essere né troppo calcareo, né eccessivamente pesante. Inoltre, è importante evitare periodi di siccità o, al contrario, di ristagni idrici.

Per una buona resa fruttifera, è infine importante prestare la massima attenzione alla concimazione, la quale andrebbe effettuata di preferenza con prodotti solubili. Essi, infatti, oltre a contraddistinguersi per un assorbimento rapido, non si disperdono all'interno del terreno.

