Michter's è stato nominato il whisky più ammirato al mondo, primo marchio americano a ricevere il più alto riconoscimento del settore

Un momento cruciale per il whisky americano; Il giudizio di Parigi parte a due?

LOUISVILLE, Ky., 31 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Per la prima volta una distilleria americana si è aggiudicata il più alto riconoscimento nel campo del whisky. Michter's, produttore di Bourbon e segale con sede a Louisville, nel Kentucky, ha superato i nomi più importanti di Scozia, Giappone, Irlanda e altri paesi, classificandosi al primo posto nella classifica dei 50 whisky più ammirati al mondo pubblicata da Drinks International nel 2023. Con questo straordinario riconoscimento, Michter's si unisce a una cerchia di marchi iconici come Yamazaki e Springbank.

I risultati, determinati da un'accademia indipendente di acquirenti di bevande, giornalisti, baristi ed esperti di whisky provenienti da oltre 20 paesi, rappresentano l'apice dei risultati ottenuti nel commercio globale del whisky e certificano che il whisky americano viene finalmente riconosciuto per la sua eccellenza dagli intenditori di tutto il mondo. Per il suo significato, e forse anche per il suo valore eclatante, questo emozionante annuncio ricorda il Giudizio di Parigi del 1976, quando uno Chardonnay e un Cabernet Sauvignon di Napa prevalsero su stimati omologhi di Borgogna e Bordeaux in una storica degustazione alla cieca che demolì le aspettative della critica e fece impennare l'immagine internazionale del vino americano.

"Non potevo essere più fiero di ciò che questo significa non solo per Michter's, ma per la comunità dei whisky americani nel suo complesso", ha dichiarato Andrea Wilson, Il maestro della maturazione di Michter, ex Presidente della Kentucky Distillers Association e membro del Kentucky Bourbon Hall of Fame. "È il massimo riconoscimento dell'attenzione ai dettagli, della disciplina, del rigore e della focalizzazione sull'eccellenza che da molti anni caratterizzano la produzione di whisky americano di alta gamma. In patria abbiamo sempre avuto un'enorme fiducia nel nostro approccio, ma poi si viaggia all'estero e si vede che il Bourbon viene collocato quasi automaticamente sull'ultimo scaffale in molte parti del mondo, quindi è davvero entusiasmante vederlo raggiungere una così alta considerazione. Questo significa molto per il nostro team e non potremmo essere più onorati di festeggiare questo momento nel whisky americano con i nostri amici di tutto il settore", ha aggiunto Wilson.

Per il presidente di Michter's e membro della Kentucky Bourbon Hall of Fame, Joseph J. Magliocco, la nomina di Michter's a whiskey più ammirato al mondo è il coronamento di un percorso straordinario iniziato negli anni Novanta con l'acquisizione, da parte sua e dei suoi due fratelli, per 245 dollari del marchio Michter's, che era stato abbandonato, ottenendo così i diritti sul marchio che aveva venduto come lavoro estivo alla fine degli anni Settanta. "Questo è un grande giorno per il whisky americano e un grande giorno per Michter's", ha commentato Magliocco. "Siamo molto grati all'Accademia e a tutte le persone che hanno fatto tanto negli anni per rendere possibile tutto questo". Non riesco a esprimere a parole l'emozione e l'onore che tutti noi di Michter's proviamo. Fin dai primi giorni in cui sono venuto a conoscenza dell'eredità di Michter's in Pennsylvania, fino al periodo che il nostro team ha dedicato alla rinascita del marchio in Kentucky, abbiamo sempre sperato che la gente apprezzasse l'eredità del marchio e la sua dedizione alla qualità. Ma se mi avessero detto che un giorno Michter's sarebbe stato nominato il whisky più ammirato al mondo, beh, avrei pensato che avessero bevuto un bicchiere di troppo".

Secondo Shay Waterworth, Direttore di Drinks International, " Michter's è ufficialmente il whisky preferito dagli operatori del settore. Il marchio non solo ha una storia affascinante, ma produce anche alcuni dei migliori whisky del mondo e la nostra Accademia mondiale è d'accordo con me. A ogni fiera a cui partecipo vedo una folla di baristi, importatori e compratori che circondano lo stand di Michter's, il che giustifica ulteriormente il suo posto in cima alla nostra stimata classifica. È inoltre fantastico per il settore avere il suo primo whisky americano in cima alla classifica dei whisky più ammirati al mondo; le mie congratulazioni vanno a tutto il team di Michter's per questo grande successo".

Per il mastro distillatore di Michter, Dan McKee, questo momento di svolta celebra la passione e la dedizione di molti individui lungo il percorso. Ha commentato: "Vorrei ringraziare l'Accademia per questo straordinario onore a nome di tutta la nostra squadra, passata e presente. Riflette i decenni di duro lavoro e di trasmissione delle conoscenze di generazione in generazione che sono stati necessari per arrivare a questo punto. Da ogni singolo dipendente di Michter's a tutti i nostri partner commerciali e amici, tutto questo non sarebbe possibile senza di voi. Sono estremamente grato e onorato".

Il fatto che Michter's sia stato nominato il Whiskey più ammirato al mondo catalizzerà ancora di più l'apprezzamento globale per lo spirito nativo dell'America? Rimane da vedere, ma si tratta certamente di un passo importante in questa direzione.

Oltre alla distilleria principale nel quartiere Shively di Louisville, le attività di Michter si estendono ad altri due siti nel Kentucky. A Springfield, Michter's coltiva cereali di proprietà nella sua proprietà di 205 acri, mentre nel centro di Louisville, Michter's ha la sua seconda distilleria nello storico Fort Nelson Building. Situata in una posizione privilegiata sulla West Main Street, di fronte al Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la Michter's Fort Nelson Distillery presenta il leggendario sistema di alambicchi di Michter's Pennsylvania. L'hotel offre anche tour didattici con degustazioni di whisky e il The Bar at Fort Nelson propone cocktail classici curati dallo storico dei liquori e dei cocktail David Wondrich.

Michter's ha una ricca e lunga tradizione nell'offrire whisky americani tradizionali di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte a produzione limitata invecchiata fino alla massima maturità, l'acclamato portafoglio di Michter comprende Bourbon, segale, sour mash whiskey e whiskey americano.

Per ulteriori informazioni su Michter's, visitate il sito web michters.com e seguiteci su Instagram, Facebook e X.

Per ulteriori informazioni sulla lista dei whisky più ammirati a livello internazionale, incluso il rapporto completo del 2023 visitare: https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/10895/Michter_92s_named_World_s_Most_Admired_Whisky_2023.html

