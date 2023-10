Nasce "Marinara", il Liquore artigianale che evoca l'antica Pizza partenopea

Napoli, 4 Ottobre 2023. Nel laboratorio dell'innovativa azienda produttrice di liquori artigianali, Alma De Lux, è nato un nuovo liquore che emula la tradizionale pizza Marinara, quella composta da Pomodoro Campano dell’agro sarnese-nocerino, Aglio, Origano e Basilico, che richiama i profumi e i sapori della storica pizza napoletana, celebre per la sua semplicità e autenticità, offrendo un'esperienza sensoriale capace di condensare l'essenza della tradizione culinaria partenopea.

Immagina di poter gustare l'iconica pizza Marinara in un modo completamente nuovo, questo è ciò che "Marinara" offre, un'esperienza che cattura l'anima della pizza in ogni sorso. È l'ideale per essere utilizzato come aperitivo, magari proprio per preparare il palato ad una fetta di pizza, oppure come fine pasto per lasciare un aroma speciale.

Il liquore "Marinara" è il risultato di ricerca e sperimentazione condotti da Luisa Matarese, la talentuosa artigiana proprietaria di Alma De Lux, nota per la sua dedizione all'innovazione nel mondo dei liquori. L'azienda Alma De Lux è infatti riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di creare liquori insoliti ed innovativi. Tra i suoi prodotti di punta figurano il Liquore al Pomodorino del Piennolo e il Liquore al Sigaro cubano, entrambi premiati con diversi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Platinum ai WineHunter Awards.

"Marinara" è ora disponibile sul sito almadelux.it, invitando gli amanti della pizza a scoprire un nuovo modo di apprezzare il suo sapore inconfondibile.

Il lancio di "Marinara" rappresenta un ulteriore impegno di Alma De Lux nella valorizzazione del proprio territorio per celebrare la ricchezza e la varietà della tradizione partenopea. Questo nuovo liquore permette di assaporare la classica pizza Marinara come mai prima d'ora, regalando un'esperienza autentica e coinvolgente, proprio come bere una pizza Marinara in un bicchiere.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Alma De Lux

Via G. Di Vittorio 9, 80046 San Giorgio a Cremano (Napoli)

Telefono: +39 081 19309508

Email: info@almadelux.it

Sito web: https://almadelux.it/