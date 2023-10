RELAIS & CHÂTEAUX E SLOW FOOD COLLABORANO PER PROTEGGERE IL PATRIMONIO CULINARIO DI VINI E FORMAGGI DI TUTTO IL MONDO

PARIS, 4 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Ogni anno, dal 2016, gli Chef Relais & Châteaux si uniscono a Slow Food per promuovere un'alimentazione buona, pulita e giusta, supportare la lotta al cambiamento climatico e tutelare la biodiversità. Nell'ambito di questa collaborazione, dal 2021 a oggi più di un centinaio di prodotti segnalati dagli Chef dell'Associazione sono saliti sull'Arca del Gusto* di Slow Food.

Nei mesi di settembre e ottobre le dimore associate a Relais & Châteaux si uniranno per sensibilizzare il pubblico sul tema dei formaggi, vini e altri prodotti fermentati. Un'azione collettiva di più di 800 Chef e 580 hotel e ristoranti indipendenti in 65 paesi per dimostrare che c'è un'altra strada possibile: quella di un'agricoltura rigenerativa, nel rispetto delle cinque Libertà degli Animali1 e basata su metodi di conservazione che si tramandano da secoli, per preservare e difendere il gusto e la diversità dei sapori.

Per aiutarli ad essere parte integrante del cambiamento, Relais & Châteaux ha condiviso con i suoi Associati le Linee guida di Slow Food relative a vini e formaggi. Partecipando alla campagna #FoodforChange, gli Chef Relais & Châteaux ricorderanno che ormai è urgente prestare attenzione al nostro sistema alimentare, responsabile secondo la FAO2 di oltre un terzo delle emissioni di gas serra.

CAMPAGNA #FOODFORCHANGE 2023

Per illustrare questa campagna, Relais & Châteaux ha scelto di condividere le esperienze di cinque dimore che orgogliosamente tramandano prodotti e tecniche tradizionali: il Relais & Châteaux l'Auberge Basque, il Relais & Châteaux Zornitza Family Estate, il Relais & Châteaux Tributary, il Relais & Châteaux Taubenkobel e il Relais & Châteaux Delaire Graff Estate.

About Relais & Châteaux

Fondata nel 1954 Relais & Châteaux è un'associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo, che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti - nella maggior parte dei casi, famiglie - uniti dalla passione per il proprio mestiere e dal desiderio di instaurare con gli ospiti un legame autentico. Gli Associati Relais & Châteaux sono animati dal desiderio di salvaguardare e promuovere la ricchezza e la varietà delle cucine e delle tradizioni dell'ospitalità in tutto il mondo, affinché possano continuare ad essere tramandate e a prosperare. Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all'UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e l'impegno a tutelare il patrimonio culturale di ciascun territorio e l'ambiente.

www.relaischateaux.com

About Slow Food

Slow Food è una rete mondiale di comunità locali fondata nel 1989 per contrastare la scomparsa delle tradizioni alimentari locali e la diffusione della cultura del fast-food. Da allora, Slow Food è diventata un movimento mondiale che coinvolge milioni di persone in oltre 160 paesi e opera perché tutti noi possiamo godere di cibo buono, pulito e giusto. www.slowfood.com

