Simone Caporale, Global Ambassador Partner di Amaro Santoni, in testa alla classifica dei Best Bars 2023 con il Sips di Barcellona

Il barman italiano tra i più famosi al mondo porta nell’empireo dei bartender anche Amaro Santoni, lo spirit toscano a base di rabarbaro che piace ai mixologist contemporanei

Milano, 10 novembre 2023. Simone Caporale, Global Ambassador Partner di Amaro Santoni, ha scalato la classifica dei 50 Best Bars 2023 conquistando il primo posto con il Sips di Barcellona, locale di cui è anche socio insieme a Marc Álvarez. Entrambi sono tra i bartender più creativi e innovativi al mondo.

Simone Caporale, premiato fuoriclasse e Global Ambassador Partner di Amaro Santoni

Fin da giovanissimo, Simone ha coltivato la sua passione per la mixology maturando esperienze significative fuori dai confini nazionali, dove ha avuto modo di confrontarsi con i professionisti più rappresentativi del settore. Ed è a Londra che il suo nome ha iniziato a emergere, a partire dall'Artesian Bar dove ha lavorato fino al 2015.

La sua capacità è sempre stata quella di intuire le richieste della clientela, anticipando i trend del settore sia nell’allestimento di un locale sia nelle proposte dei cocktail. Intuizioni che lo guidano anche nella sua attività di Global Ambassador Partner per Amaro Santoni, l’aperitivo amaro a base di rabarbaro, nato dalla lunga esperienza liquoristica toscana. È uno spirito bilanciato, di alta qualità, a base di oltre trenta botaniche e dal sapore insieme dolce e amaro, dato dalle note agrumate, dalla foglia di olivo, dal fiore dell’iris.

"Amaro Santoni rappresenta l'aperitivo italiano in chiave contemporanea. – racconta Caporale – Abbiamo aggiunto alla sua anima tradizionale un ‘dash’, un pizzico di novità, come il suo gusto dolce-amaro, affinché potesse piacere alle giovani generazioni, alla ricerca di modi più semplici e leggeri di bere con moderazione”. È un amaro versatile in miscelazione e gradevole in purezza, sempre più presente nei bar, negli hotel e nelle case di tutto il mondo.

Come nasce Amaro Santoni

L’Amaro Santoni nasce a Chianciano Terme nel 2018 ispirandosi a una antica ricetta della famiglia Santoni, dove sono racchiusi tutti gli elementi che sanno di Toscana.

L’attenzione verso le nuove tendenze e il legame con la storia del territorio caratterizzano anche il design della bottiglia, che, leggera ed elegante, richiama lo splendore architettonico della cupola ideata dal Brunelleschi di Santa Maria del Fiore, simbolo della città di Firenze, patria del Conte Negroni e dell’omonimo aperitivo.

Come gustare Amaro Santoni

Simone Caporale consiglia di gustare Amaro Santoni sia liscio con ghiaccio o miscelato. Lo Spritz con Amaro Santoni, per esempio, si prepara con due parti di Santoni, quattro di Prosecco e un’oliva di guarnizione. Per un’alternativa a bassa gradazione alcolica si può sostituire il prosecco con la tonica e guarnire con una fetta d’arancia esaltandone il gusto agrumato. Per preparare invece un finissimo Negroni rosa, basterà mixare in parti uguali Amaro Santoni, Gin e Vermouth Rosa, assaporare e… bere responsabilmente.

AMARO SANTONI - Amaro Santoni è espressione della lungimiranza della distilleria Santoni e dell’operosità della sua terra d'origine, la Toscana. Una regione famosa in tutto il mondo per il patrimonio artistico e per la qualità dei suoi prodotti artigianali. Amaro Santoni è un aperitivo dolce-amaro di altissima qualità a base di rabarbaro, foglia di olivo e fiori dell’iris, in tutto 34 erbe e piante officinali naturali, ispirato ad un'antica ricetta della famiglia Santoni. Nel 2018 sotto la guida di Stefano Santoni nasce Amaro Santoni, il design della bottiglia si ispira allo splendore architettonico della cupola di Santa Maria del Fiore ideata dal Brunelleschi, simbolo della città di Firenze, patria del Conte Negroni e dell’omonimo aperitivo, dove bere è un’arte: un’anima tutta toscana che si sposa con un gusto lussuoso, distinto, poliedrico e indimenticabile. Apprezzato dai consumatori italiani e stranieri ha conquistato in pochi anni alcuni fra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali: nel 2021 la medaglia d'oro all'International Wine & Spirits Competition e nello stesso anno la medagli d’oro allo Women's Wine & Spirits Awards, per due anni nel 2021 e nel 2022 la Double Gold assegnata dall'International Spirits Challenge, nel 2022 la medaglia d'oro al Sip Awards International Spirits Competition, e nel 2023 la medaglia d'oro ai World's Liqueur Awards 2023.

Sito internet: https://amarosantoni.com/