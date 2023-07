The Marini's Group - Un decennio di attività

KUALA LUMPUR, Malesia, 4 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Il Cavaliere Modesto Marini, fondatore di "The Marini's Group", ha intrapreso uno straordinario viaggio culinario che dura da più di tre decenni. L'amore la passione del imprenditore per il cibo , la cucina è la "dolce vita" L ha visto creare marchi di lusso pluripremiati nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento in Malesia.

Il proprietario del "Marini's on 57" È' fortemente uno dei principali imprenditori della ristorazione ed intratteniment in Asia , il Cav. Marini, ha recentemente vinto il premio "Elite Entrepreneur of the Year" di HAPA®️, mentre i suoi locali hanno ottenuto 11 riconoscimenti nel settore."The Marini's Group focalizza grande importanza alla comprensione delle esigenze dei nostri clienti , si lavora su una costante innovazione per garantire ai nostri ospiti , F&B , intrattenimento e servizio di elevatissima qualità presso i nostri locali", ha dichiarato il Cav. Marini."Crediamo nell'elevare i nostri marchi attraverso innovazione continua e creatività in tutti gli aspetti. Continuiamo a impegnarci a fornire un'ottima ristorazione agli ospiti e livello di ospitalità senza pari, per garantire esperienze culinarie indimenticabili", ha aggiunto.The Marini's Group è fiero dei suoi marchi nella ristorazione e nell'intrattenimento per diversi tipi di pubblico: Marini's on 57, Marble 8, M Marini Grand Café & Terrace, MariGin Gin Bar e Maristar. Ogni locale offre un'esperienza culinaria e sensoriale unica.Il pluripremiato Marini's on 57 è un'iconica nel suo genere, destinazione rooftop con 3 sale e concetti diversi, Il bar, la whisky lounge e ristorante italiano in stile contemporaneo. Situato al livello 57 della Petronas Tower 3, vanta una vista ravvicinata delle Petronas Twin Towers e una vista panoramica della città di Kuala Lumpur. Marini's on 57 ha recentemente festeggiato un decennio memorabile di buon cibo, ottimi cocktails, una vasta lista di vini & champagnes. Negli anni ha ospitato l elite della clientela bene Malese ed internazionale, molte Star internazionali della musica , cinema e molti campioni dello sport. Sia il bar il ristorante e la lounge ospitano il top del jet-setters malese ed internazionale.Marble 8 è la principale steakhouse di Kuala Lumpur specializzata in carni bovine frollate, situato un piano sotto rispetto al Marini's on 57. Questo ristorante Michelin Selected ha tagli esclusivi di carne di alta qualità Wagyu e Angus, trattati nella propria cantina di frollatura costruita su misura. Marble 8 festeggia il suo 10°anniversario l'anno prossimo.Il Maristar at the Starhill, Jalan Bukit Bintang, è un bar caviar-seafood e una fashion lounge che offre meraviglioso caviale, piatti di pesce deliziosi e un club con serate a tema.L'elegante M Marini Grand Caffè & Terrazza at One KL è un locale dove si serve champagne, caviale e caffè, con deliziosi piatti di moda e italiani e bevande rinfrescanti.La terrazza e' molto rinomata per la i suoi aperitivi ..Per informazioni su The Marini's Group, visitare il sito web www.marinisgroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2106114/Marinis_on_57_Restaurant_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2106113/Marble_8.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2106115/M_Marini_Grand_Caffe____Terrazza.jpg

