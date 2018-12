COP 24: Schneider Electric rafforza il suo impegno per diventare un’azienda "zero emissioni" entro il 2030

• Il Gruppo presenterà a Katowice soluzioni innovative per contrastare il cambiamento climatico

• Esperti e leader dell’azienda parteciperanno attivamente ai lavori

Stezzano (Bergamo) 4 dicembre 2018 - Nei giorni in cui più recente report di IPCC richiama ad azioni urgenti per contrastare il cambiamento climatico, Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, aumenta i suoi sforzi per contribuire a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In occasione di COP24, che si tiene a Katowice (Polonia) dal 3 al 14 dicembre, Schneider Electric rafforza il suo impegno per diventare una azienda “carbon neutral” entro il 2030, usando soluzioni che aiutino a rendere più veloce la transizione verso un’economia a basse emissioni.

Carbon neutral entro il 2030

“L’emergenza clima aumenta ed emergono nuovi protagonisti che affrontano la questione. L’accordo di Parigi firmato tre anni fa ci fa capire molto più chiaramente che cosa c’è in gioco. Siamo a un punto di non ritorno se vogliamo limitare il riscaldamento globale contenendolo sotto i 2 gradi rispetto all’epoca pre-industriale, evitando un enorme disastro ecologico” ha dichiarato Gilles Vermot Desroches, Senior VP Sustainability di Schneider Electric.

A novembre 2015, alla vigilia di COP21, Schneider Electric aveva annunciato il suo piano per diventare un’azienda carbon neutral entro il 2030. In occasione di COP 24 Schneider Electric fa ancora un passo in questa direzione, rafforzando il suo impegno contro il cambiamento climatico, con tre iniziative:

1.Prima del 2020: mantenere i 21 nuovi impegni di sostenibilità indicati per il triennio 2018 - 2020 nello strumento Schneider Sustainability Impact; delineare un proprio percorso specifico, basato sull’assunto che entro il 2050 la Terra supererà il limite dei 2°C di riscaldamento globale; validare tale percorso tramite la Science Based Targets initiative sottoscritta dal Gruppo nel 2016

2.Ottenere la neutralità di emissioni di CO2 entro il 2030 nei suoi impianti e siti operativi, nel quadro di un ecosistema di settore coeso, che coinvolga sia i fornitori sia i clienti. A questo scopo Gruppo:

• quantificherà le emissioni di CO2 evitate dai suoi clienti grazie alle sue offerte EcoStruxure;

• passerà al 100% di energia elettrica rinnovabile, userà packaging al 100% riciclabile o riutilizzabile, recupererà il 100% dei suoi rifiuti industriali;

• raddoppierà la produttività della sua energia rispetto al livello che aveva nell’anno 2015.

3.A partire da oggi ed entro il 2050: tagliare di oltre il 50% le sue emissioni scope 1 e scope 2 rispetto al livello che avevano nel 2015, in linea con i principi guida di Science Based Target initiative.

Costruire insieme un futuro sostenibile grazie all’efficienza energetica

“Oggi prendiamo decisioni critiche per assicurarci che il mondo sia sicuro e sostenibile da ora al futuro. In Schneider Electric crediamo che sostenibilità e innovazione siano tecnologicamente possibili già oggi. Il COP 24 è per noi l’opportunità di mostrare come possiamo contribuire, con soluzioni che possono davvero rimendiare al riscaldamento globale, e come possiamo aiutare a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite” ha detto Gilles Vermot Desroches.

Ciò che fa bene al clima fa bene all’economia. Le soluzioni Schneider Electric aiutano a rendere più rapida la transizione ad un’economia a basse emissioni, offrendo numerose opportunità: crescita sostenibile, creazione di posti di lavoro, miglioramento della salute pubblica e altro ancora.

L’accesso all’energia è un diritto umano fondamentale. La lotta al cambiamento climatico non servirà a niente senza considerare le esigenze di 2,3 miliardi di persone che ancora oggi hanno scarso accesso all’energia. Per questo Schneider Electric promuove l’accesso a energia sostenibile ovunque. Nei paesi sviluppati questo significa combattere la povertà energetica – che colpisce chi non può ad esempio riscaldare adeguatamente casa sua a un costo accettabile.

Al COP24 la Fondazione Schneider Electric, sotto l’egida della Foundation de France e insieme con l’organizzazione che promuove l’imprenditoria sociale Ashoka – lancerà una nuova call per progetti che combattono la povertà energetica aperta per l’anno 2019.

Riguardo al cambiamento climatico, che ha già costretto molti a lasciare le proprie cause per via di disastri naturali estremi, nascono situazioni in cui è necessario creare soluzioni per accedere all’energia trasportabili, pulite, affidabili e poco costose.

A COP24 Schneider Electric presenterà la sua soluzione Villaya Emergency dedicata appunto alle situazioni di emergenza. Si tratta di una soluzione solare microgrid pronta all’uso in qualsiasi scenario, grazie a un sistema che unisce tecnologie di Schneider Electric e di start up innovative con cui l’azienda collabora. L’intera soluzione può essere consegnata all’interno di un container di dimensioni standard così da poterla trasportare e spostare rapidamente e facilmente ovunque serva.

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On.