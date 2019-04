Khiron si espande in Europa e sigla una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Canapalife Group

TORONTO, 29 aprile 2019 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. (di seguito "Khiron" o "l'Azienda", TSXV: KHRN, OTCQB: KHRNF, Francoforte: A2JMZC), un'azienda di cannabis a uso terapeutico che concentra le proprie attività principali in Sudamerica, ha annunciato oggi di aver firmato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione del 100% dei titoli in circolazione di Canapalife S.r.l. e del 100% degli interessi economici in Campodoro S.r.l. ("Canapalife Group"), di Alvaro Garro e Paolo Puggioni (i "Venditori"), unici azionisti di Canapalife Group.

Canapalife è un'azienda leader nella produzione di canapa, con sede in Italia e in possesso delle licenze per la coltivazione, la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di canapa. Canapalife gestisce un sito di coltivazione nei pressi di Padova, conduce attività di ricerca in collaborazione con importanti università e ha registrato tre marchi di prodotti a base di CBD: Bloom per i liquidi per sigarette elettroniche, Canvax per i prodotti nutraceutici e Legal Seeds, concepito per commercializzare semi approvati dalle normative europee nel mercato consumer. I prodotti sono distribuiti grazie alle partnership concluse con farmacie e reti di distribuzione indipendenti in tutta Italia.

L'Italia, quarta economia europea, rappresenta il secondo mercato più grande d'Europa per la cannabis: si stima che il valore di mercato della cannabis terapeutica potrà raggiungere i 7,5 miliardi di euro nel 2028 (fonte: Prohibition Partners – The European Cannabis Report, January 2019).

Alvaro Torres, CEO e Direttore di Khiron, ha commentato: "L'operazione proposta offre a Khiron la possibilità di entrare nel mercato europeo ed espandere la propria portata internazionale. Oltre ad aumentare le nostre capacità di coltivazione e produzione aprendoci a una nuova giurisdizione, Canapalife ci consentirà di aggiungere dei brand dinamici al nostro catalogo di prodotti, di accedere a partner fondamentali per la distribuzione e di forgiare relazioni con gli istituti di ricerca più importanti d'Italia".

Una volta portata a termine l'acquisizione di Canapalife Group, Garro e Puggioni, unici azionisti del gruppo, continueranno a collaborare con Khiron come dipendenti di spicco. L'operazione dovrebbe essere completata entro la fine del secondo trimestre 2019.

Come corrispettivo per l'acquisizione di Canapalife Group, Khiron emetterà un numero di azioni ordinarie pari a 10.500.000 dollari canadesi (il "Prezzo di acquisto") a un prezzo per azione pari alla media ponderata, rispetto al volume dei 20 giorni precedenti, del prezzo di chiusura delle proprie azioni ordinarie quotate presso il TSX Venture Exchange ("TSXV"). Nei due anni che seguiranno, Khiron verserà ai Venditori un earn-out in ulteriori azioni ordinarie per un valore fino a 4.500.000 dollari canadesi, a condizione che Canapalife Group raggiunga specifici obiettivi in termini di ricavi.

L'azienda è stata assistita nell'accordo da Hillcrest Merchant Partners Inc. in qualità di advisor. Il completamento dell'operazione e l'emissione di eventuali provvigioni di intermediazione sono soggetti alla realizzazione di un accordo definitivo e al ricevimento di tutte le dovute approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione, ivi compresa l'approvazione finale da parte del TSXV.

Informazioni su CanapaLife Group

Canapalife è un'azienda italiana produttrice e trasformatrice di prodotti a base di canapa, leader nella ricerca e nello sviluppo di nuovi ingredienti alimentari estratti dalla pianta. L'azienda collabora con università, istituti di ricerca e organizzazioni che operano nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico e dei materiali. I suoi principali prodotti comprendono le infiorescenze della canapa e l'estratto di CBD; tuttavia, sono già in fase di sviluppo nuovi prodotti a base di resina di CBD e prodotti alimentari a base di semi di canapa. Canapalife affianca partner strategici, agenzie governative e associazioni di produttori, al fine di promuovere attivamente lo sviluppo di un'industria sostenibile per la trasformazione della canapa in Europa. La missione dell'azienda è diventare leader per la produzione e la fornitura di prodotti e ingredienti certificati a base di canapa, destinati a una rete di clienti internazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo web https://www.canapalife.it

Informazioni su Khiron

Khiron Life Sciences Corp. è posizionata per diventare l'attore dominante nel settore della cannabis terapeutica in Sudamerica. Khiron, che svolge gran parte delle proprie attività in America Latina, è in possesso di tutte le licenze per la coltivazione, produzione, distribuzione nazionale ed esportazione internazionale di cannabis terapeutica contenente sia THC (tetraidrocannabinolo), sia CBD (cannabidiolo). Nel maggio 2018, Khiron si è quotata al TSX Venture Exchange, divenendo così la prima società con sede in Colombia e operante nel settore della cannabis terapeutica a quotarsi in un mercato regolamentato.

L'azienda, che si contraddistingue per la strategia regionale e l'approccio orientato al paziente, offre una combinazione di competenze scientifiche internazionali, vantaggi per l'agricoltura, esperienza nella commercializzazione di prodotti a marchio e istruzione, al fine di favorire prescrizioni e fedeltà al marchio per trattare patologie mediche prioritarie, quali dolore cronico, epilessia, depressione e ansia nel mercato latinoamericano, che conta oltre 620 milioni di persone. Khiron è diretta dal cofondatore e Chief Executive Officer, Alvaro Torres, in collaborazione con un team di manager competenti e un Consiglio d'Amministrazione di grande esperienza, che annovera fra gli altri anche l'ex presidente messicano Vicente Fox.

Maggiori informazioni su Khiron Life Sciences sono disponibili all'indirizzo web https://investors.khiron.ca/

Per richiedere di essere aggiunti alla lista di distribuzione, inviare una e-mail all'indirizzo khiron@kcsa.com specificando "Khiron" nel campo "Oggetto".

Avvertenze

Dichiarazioni a carattere previsionaleIl presente comunicato stampa può contenere alcune dichiarazioni o informazioni a carattere previsionale ("forward-looking information" e "forward-looking statements"), nel significato a esse attribuito dalle normative canadesi in materia di titoli finanziari. Tutte le informazioni qui contenute che non siano di natura storica possono costituire un'informazione a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale possono essere individuate nelle affermazioni che contengono termini quali "ritiene", "prevede", "pianifica", "intende", "desidera", "dovrebbe", "si aspetta", "continua", "stima", "calcola" e simili. Le dichiarazioni a carattere previsionale qui contenute includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le affermazioni riguardo alla realizzazione di un accordo definitivo, il ricevimento delle dovute approvazioni dalle autorità di regolamentazione, ivi compresa l'approvazione del TSXV. Si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni a carattere previsionale. I risultati e gli sviluppi effettivi potranno differire in maniera sostanziale da quanto qui dichiarato. Khiron non si assume alcun obbligo di commentare analisi, aspettative o dichiarazioni rilasciate da terzi relativamente a Khiron, ai suoi titoli o ai suoi risultati finanziari od operativi (ove applicabile). Nonostante Khiron ritenga che le aspettative espresse nelle dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa siano ragionevoli, tali dichiarazioni a carattere previsionale sono state rilasciate sulla base di attese, fattori e ipotesi riguardanti eventi futuri che potranno rivelarsi non accurati e che sono subordinati a numerosi rischi e incertezze, alcuni dei quali al di fuori del controllo di Khiron, ivi compresi i fattori di rischio discussi nel modulo di informazioni annuali su Khiron, disponibile all'interno del profilo SEDAR di Khiron all'indirizzo web www.sedar.com. Le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa sono esplicitamente definite nelle presenti avvertenze e sono rilasciate alla data ivi indicata. Khiron declina ogni intenzione e non si assume alcun obbligo o responsabilità, fatti salvi gli obblighi di legge, relativamente all'aggiornamento o alla revisione di qualsiasi informazione a carattere previsionale, in conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Esonero da responsabilità per gli Stati Uniti

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta a vendere o la sollecitazione di un'offerta ad acquistare alcun titolo negli Stati Uniti. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi della legge degli Stati Uniti United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche (lo "U.S. Securities Act"), né di qualsiasi legge statale in materia di titoli finanziari, e non potranno essere offerti o venduti nel territorio degli Stati Uniti o a soggetti statunitensi (così come definiti nella Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act), a meno che non siano registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e delle leggi statali applicabili in materia di titoli finanziari, o a meno che non esista un'esenzione da tale registrazione.

Né il TSXV, né il suo fornitore di servizi di regolamentazione ("Regulation Services Provider", così come definito nelle politiche del TSXV) si assumono alcuna responsabilità per l'adeguatezza o l'accuratezza del presente comunicato stampa.

