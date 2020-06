Nasce "Eco-SIM CARD", la prima sim eco-sostenibile che non spreca plastica

La SIM card IoT più venduta su Amazon

DEVICE CONNESSI CON LA SCHEDA PER IoT E M2M SPINGONO LA RIVOLUZIONE IN SETTORI QUALI LA DOMOTICA, INDUSTRIA 4.0, TELEMEDICINA, SMART CITY, BIKE SHARING E FOTOVOLTAICO

Il CEO Manuel Zanella: "Così riusciamo a risparmiare l'80% di plastica, 13 tonnellate in 3 anni e una riduzione di CO2 pari a 8mila kg, tanto quanto emette un'automobile per fare il giro del mondo."

www.thingsmobile.com ) - l'operatore dedicato all'Internet Of Things (IoT) più venduto su Amazon - presenta " Eco-SIM Card ", la prima SIM Eco-sostenibile che non spreca plastica. MILANO, 3 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Things Mobile () - l'operatore dedicato all'Internet Of Things (IoT) più venduto su Amazon - presenta "", la prima SIM Eco-sostenibile che non spreca plastica.

L'innovativa SIM è in grado di collegare tra loro milioni di dispositivi intelligenti, dalla lavatrice smart di casa agli impianti per potabilizzare l'acqua, passando per i sistemi di tracking delle flotte aziendali o i sistemi di sicurezza intelligenti.

Things Mobile è quella ridurre l'inutile spreco di plastica utilizzata nelle SIM Card, rispettando così l'ambiente e la natura. L'idea diè quella ridurre l'inutile spreco di plastica utilizzata nelle SIM Card, rispettando così l'ambiente e la natura.

Le SIM tradizionali, infatti, sono prodotte e vendute in una cornice di plastica in stile "carta di credito", alla luce dei fatti del tutto inutile, visto che la prima cosa che si fa all'acquisto è quella di toglierla per poi buttarla via.

Per questo Things Mobile ha studiato un nuovo formato dalle dimensioni molto più piccole, in grado di minimizzare di gran lunga l'impatto ambientale. "Eco-SIM Card" è una nuovissima e moderna scheda SIM che ha ridotto al minimo il materiale, essendo la grandezza dell'imballaggio all'incirca un quarto di quelle attualmente in commercio: la nuova SIM utilizza meno di 4 grammi di plastica, contro i 16 delle schede tradizionali.

"L'internet Of Things (IoT) sta trasformando il mondo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo e noi stiamo contribuendo a questa rivoluzione. Non vogliamo però farlo a scapito dell'ambiente", osserva Manuel Zanella.

"Con le nostre SIM - spiega Juan De la Coba, Co-founder di Things Mobile - aiutiamo le aziende a realizzare una produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Il che comporta una riduzione dei costi e anche un minor consumo di energia. In più ogni azienda può gestire le proprie SIM con una soluzione senza costi aggiuntivi. Indipendentemente dal numero di SIM, si accelera il time to market, si riducono i costi e si aumenta l'affidabilità con la gestione automatizzata della connettività".

https://mma.prnewswire.com/media/1037127/Things_Mobile_Eco_SIM.jpg Foto -

