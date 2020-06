HEFEI, Cina, 16 dicembre, 2019 /PRNewswire/ -- Sungrow, principale fornitore globale di soluzioni di inverter per le energie rinnovabili, ha oggi ufficialmente annunciato, in occasione di una conferenza stampa, di aver raggiunto una pietra miliare con la consegna di 100 GW, a dimostrazione dell'impegno di Sungrow nello sviluppo sostenibile e degli sforzi dell'azienda a supporto della decarbonizzazione delle economie del mondo: Sungrow è la prima società al mondo ad aver raggiunto questo specifico traguardo.

L'ultimo megawatt dei 100 GW è stato consegnato a un progetto da 200 MW, che si prevede entrerà in esercizio entro la fine del 2019 nella Cina sudorientale, caratterizzato da un inverter di stringa 1500 V c.c. modello SG225HX, secondo quanto ha dichiarato un portavoce di Sungrow durante la conferenza stampa.

Come prima azienda ad aver raggiunto il traguardo dei 100 GW, Sungrow supera di gran lunga lo standard del settore con un portafoglio di prodotti all'avanguardia e un team di professionisti che copre supporto tecnico, vendite e assistenza in tutto il mondo. Sungrow vanta esperienza nei progetti di grandi dimensioni, tra cui un progetto fotovoltaico da 10 MW a Dunhuang, in Cina, che opera in modo stabile ed efficace senza guasti da oltre 10 anni.

Spinta dall'impegno globale alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico, Sungrow ha rafforzato la sua presenza a livello internazionale e realizzato eccellenti prestazioni nei mercati solari degli Stati Uniti, America Latina, Europa, Vietnam, ecc. Sungrow è ora il maggiore fornitore di inverter di stringa e centralizzati nelle Americhe e detiene una quota di mercato del 15% nel segmento residenziale australiano nonché oltre il 30% del mercato nell'Asia sudorientale. Sungrow sta inoltre aprendo la strada alla Market Parity in Cina e altrove in tutto il mondo.

bancabilità degli inverter e siamo lieti di mantenere una partnership strategica e a lungo termine con questa società bancabile, non solo per i suoi prodotti e servizi di spicco, ma anche per le possibilità finanziarie", ha dichiarato il portavoce di una notissima azienda di ingegneria, approvvigionamento e costruzione con sede negli Stati Uniti. "Sungrow attualmente è in prima posizione nellae siamo lieti di mantenere una partnership strategica e a lungo termine con questa società bancabile, non solo per i suoi prodotti e servizi di spicco, ma anche per le possibilità finanziarie", ha dichiarato il portavoce di una notissima azienda di ingegneria, approvvigionamento e costruzione con sede negli Stati Uniti.

"Il nostro successo è sempre stato sostenuto dai 22 anni di esperienza che abbiamo nel settore e da solide e crescenti partnership. Siamo impegnati a rafforzare la cooperazione internazionale e a realizzare innovazioni nei prodotti e nelle soluzioni, in modo che in futuro un maggior numero di comunità possa essere alimentato da energia pulita", ha dichiarato il Presidente di Sungrow, Prof. Cao Renxian.

www.sungrowpower.com . Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") è la marca di inverter più bancabile al mondo, con oltre 100 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2019. Fondata nel 1997 dal professore universitario Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e sviluppo di inverter solari, con il più grande team dedicato di ricerca e sviluppo del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia per applicazioni a livello di aziende elettriche, commerciali o residenziali, nonché soluzioni per impianti fotovoltaici galleggianti riconosciute a livello internazionale. Con una solida esperienza di 22 anni nel settore fotovoltaico, Sungrow realizza impianti elettrici in oltre 60 paesi, mantenendo una quota di oltre il 15% del mercato mondiale. Per maggiori informazioni su Sungrow, visitare il sito