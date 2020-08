Ecologia e ambiente: aumenta l'uso di borracce termiche nelle scuole

Roma, 14 Febbraio 2020. La sostenibilità ambientale è uno dei temi più attuali e sentiti del momento, una nuova sensibilità verso l’ecologia che parte dall’educazione nelle scuole. Per questo motivo sono numerosi i programmi rivolti alla riduzione degli sprechi, primo su tutti quello dell’acqua e la diminuzione dei rifiuti non riciclabili come la plastica. Tra i nemici dell’ambiente c’è soprattutto la plastica, perciò ben vengano le molteplici iniziative scolastiche volte alla soppressione delle bottigliette di plastica, a favore delle più ecologiche borracce termiche.

Tra i comuni più attivi su questo fronte c’è Milano, dove sono state già consegnate oltre 100 mila nuove borracce termiche in alluminio ai bambini delle scuole elementari, circa 40 mila in tutto, un programma finanziato con il supporto della società A2A e di Metropolitana Milanese. Il successo dell’iniziativa ha portato altri comuni a seguire il cammino tracciato da Milano, tra cui Modena, Brescia e i piccoli comuni come San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo e Cuveglio a Varese.

Il coinvolgimento di migliaia di bambini ad una maggiore sensibilità ambientale è estremamente importante, come si evince dai dati forniti dal sito web specializzato Borraccia Termica. Il portale ha notato un forte aumento nelle vendite di borracce termiche nel 2019, trend positivo che sta continuando in questo inizio di 2020.

In particolare la consapevolezza ecologica dei ragazzi rende partecipi anche gli adulti, i quali a loro volta decidono di seguire i figli adottando dei comportamenti più sostenibili, diminuendo gli sprechi e i rifiuti attraverso la sostituzione di oggetti in plastica usa e getta con altri in metallo o in vetro riutilizzabili.

Il caso delle borracce termiche è veramente significativo, specialmente perché la richiesta da parte degli utenti ha trovato pronto il mercato, in grado di proporre un’ampia scelta di prodotti adeguate alle nuove esigenze ambientali. In commercio sono disponibili infatti modelli innovativi e moderni, caratterizzati da un design accattivante e originale che rende tali contenitori ancora più gradevoli e apprezzati. Non mancano anche le borracce sportive, da viaggio oppure quelle tecnologiche, con display digitale per visualizzare la temperatura dell’acqua all’interno.

Ambiente e sicurezza alimentare: le due facce delle politiche ecologiche

Le nuove politiche ecologiche adottate da diversi comuni italiani, soprattutto per quanto riguarda i progetti legati all’acqua pulita e alla riduzione dell’uso della plastica, mostrano una spinta popolare davvero molto forte. L’opinione pubblica è al momento estremamente interessata ai temi ecologici, ragion per cui tali iniziative ottengono un riscontro immediato da parte della società. Operazioni come le brocche per l’acqua nelle mense scolastiche, le borracce termiche e l’istallazione di nuovi erogatori con sistemi di filtraggio sono piuttosto incoraggianti.

L’acqua del rubinetto infatti è spesso una risorsa sottovalutata, un bene da difendere e preferire all’acqua in bottiglia, indicata soltanto per alcuni utilizzi e non come fonte primaria. L’acqua pubblica che esce dal rubinetto fa bene alla salute, si tratta spesso di un’acqua oligominerale proveniente dalle falde, con un bassissimo residuo fisso e quindi assolutamente sana e sicura, a parte casi particolari di contaminazione e inquinamento ambientale delle falde. Inoltre viene controllata continuamente, con una frequenza e una severità ben più elevata rispetto a quanto avviene con l’acqua in bottiglia.

Ovviamente il beneficio maggiore è per l’ambiente, poiché bere l’acqua del rubinetto e utilizzare le borracce termiche durante il giorno significa evitare un consistente inquinamento, dovuto all’imbottigliamento, al trasporto, alla conservazione e allo smaltimento delle bottiglie d’acqua.

I programmi scolastici sono molto utili, perché aiuteranno a formare una nuova generazione più sensibile all’ecologia e all’ambiente, in grado di comportarsi in maniera più sostenibile, non solo per una migliore gestione dell’acqua e una diminuzione dei rifiuti, ma per l’adozione di una serie di attitudini ecologiche con un forte impatto sociale.

