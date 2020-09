Car-Free Day: concorso nei punti E.ON per promuovere la e-mobility

Milano, 22 settembre 2020 - I clienti e i cittadini possono partecipare recandosi, in tutta sicurezza, presso dieci tra i Punti E.ON sul territorio per provare a vincere un’e-bike.

“Riparti con Energia” è l’iniziativa di E.ON per promuovere la mobilità elettrica e mettere in contatto diretto i consumatori e i cittadini con i Punti E.ON presenti sul territorio.

Fino al 16 ottobre, i clienti e i cittadini maggiorenni possono recarsi, in tutta sicurezza, nei dieci punti vendita selezionati per partecipare al concorso che mette in palio una e-bike Touring in ogni località.

Tra le varie iniziative a cui l’azienda aderisce, tra cui la Settimana della Mobilità Sostenibile e quella dello Sviluppo Sostenibile che ricorrono in tutta Europa, E.ON intende incoraggiare il ricorso a soluzioni sostenibili per contribuire alla ripartenza del Paese post emergenza Covid-19, ribadendo il sostegno già comunicato lo scorso luglio con la campagna pubblicitaria "Riscopriamo una nuova energia!".

“In E.ON adottiamo un approccio olistico alla sostenibilità, puntando a creare una community di individui consapevoli, che condividono idee e buone pratiche e sono in grado di generare un cambiamento diffuso e trasversale. Per questo, siamo convinti che le buone pratiche debbano partire in primis da noi: oggi aderiamo con i nostri colleghi e le nostre e-bike al Car Free Day, la giornata mondiale senza auto.” spiega Davide Villa, CMO di E.ON Italia.

E.ON oggi infatti ha incentivato i dipendenti a recarsi al lavoro in bici, organizzando un momento in cui trovarsi per fare il tragitto insieme. A giugno l’azienda ha ampliato l’iniziativa di e-mobility sharing interno Moving@E.ON, mettendo a disposizione dei dipendenti 40 biciclette elettriche ad uso professionale e privato.

“Non solo, siamo da anni in prima linea nello studio e nello sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e l’e-mobility anche attraverso partnership strategiche con realtà quali BikeSquare, giovane startup per lo sviluppo del cicloturismo sostenibile che, attraverso l’omonima app, offre soluzioni e pacchetti per il noleggio di bici elettriche in 27 territori, proponendo oltre 250 percorsi che uniscono natura, cultura, tradizioni locali e specialità enogastronomiche” aggiunge.

I Punti E.ON coinvolti sono quelli di: Aprilia (LT), Città di Castello (PG), Domodossola (VB), Fossano (CN), Mira (VE), Paderno Dugnano (MI), Perugia (PG), Somma Lombardo (VA), Stezzano (BG) e Verbania (VB).

Si tratta di alcuni dei presidi che costituiscono la rete territoriale con cui l’azienda, anche attraverso partner locali, è fisicamente presente nei territori di maggior concentrazione dei propri clienti. Recandosi presso i Punti E.ON, i clienti hanno la possibilità di scoprire i vantaggi della casa energetica del futuro e ottenere informazioni sulle soluzioni e sugli interventi che consentono di usufruire delle agevolazioni previste dall’Ecobonus e dal Superbonus.

E.ON è un Gruppo energetico internazionale a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti nel mondo e con Sede principale a Essen, in Germania. Con il chiaro obiettivo di diventare un partner energetico per i clienti, E.ON, anche in Italia, si posiziona tra gli operatori leader nel mercato dell’energia, del gas e delle soluzioni, con oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il Paese. www.eon.it