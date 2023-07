Convention FCR: presente e futuro della qualità dell’aria

Monza, 14 luglio 2023. All'Hotel de La Ville di Monza ha avuto luogo una convention tenuta dal team di FCR. Un meeting "Da tecnici a tecnici", ma i cui risvolti sono di grande rilevanza per tutta la comunità. Oggetto dell'evento è stata infatti una tematica la cui importanza tocca da vicino la vita di ogni cittadino: la qualità dell'aria.

Il congresso è stato un momento ricco di spunti. Gli esperti di FCR si sono confrontati per valutare insieme non solo nuove politiche di comunicazione e divulgazione, ma anche soluzioni tecniche innovative. Lo scopo è migliorare la vivibilità degli ambienti chiusi, nel segno tanto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, quanto del mantenimento degli standard sanitari e del comfort degli spazi chiusi.

La qualità dell’aria: un tema di scottante attualità

Non c'è dubbio che una delle conseguenze della terribile pandemia di Covid-19 sia stata una rinnovata attenzione rivolta alla qualità dell'aria. In risposta a un momento di grande emergenza, i cittadini hanno infatti cominciato a mostrare una crescente preoccupazione riguardo le pratiche di ricircolo e purificazione dell'aria. Soluzioni individuali, come l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere...) sono infatti solo parzialmente efficaci, specie in ambienti come uffici, ospedali o locali. Questi, date le capienze potenzialmente elevate, necessitano di sistemi di aerazione professionali.

Garantire la massima qualità dell'aria è da sempre la mission che guida FCR. Punto di riferimento per quanto riguarda filtrazione, condizionamento e riscaldamento, l'azienda milanese fornisce prodotti e soluzioni per locali di varie dimensioni e utilizzi. Un palazzetto destinato a un concerto con migliaia di spettatori ha esigenze differenti rispetto a un piccolo ufficio: lo scopo di FCR è assicurarsi che gli standard di qualità dell'aria possano essere rispettati in ogni situazione.

Da tecnici a tecnici: divulgare le best practice su climatizzazione e filtrazione dell’aria

La fornitura di prodotti di assoluta qualità è solo uno degli elementi del successo di FCR. L'azienda, oltre che per i suoi volumi di produzione, si contraddistingue per il suo intenso lavoro di ricerca e progettazione. Sono numerosi i nuovi sforzi messi a punto da FCR, alla ricerca di un continuo sviluppo tecnologico per rispondere alle rinnovate esigenze dei suoi partner e alle sfide legate al cambiamento climatico.

FCR è impegnata in un dialogo costante "Da tecnici a tecnici", che si traduce nella promozione di soluzioni innovative che tengano conto sia della qualità dell'aria che dell'ottimizzazione dei consumi. Qualsiasi sia il luogo di installazione dei prodotti, l'obiettivo di FCR è sempre il medesimo: fornire accorgimenti tecnici capaci di garantire la migliore qualità dell'aria all'interno di ambienti che risultino confortevoli e vivibili. Un processo che passa anche da un aggiornamento continuo e dalla divulgazione al pubblico delle ultime novità riguardo le pratiche di climatizzazione e filtrazione, per migliorare la consapevolezza generale sul tema.

Il rapporto fra impianti aeraulici e sostenibilità, green e qualità di vita

FCR si dimostra inoltre un'azienda attenta alle questioni ambientali. Recenti studi hanno dimostrato come intere aree dell'Italia, specialmente in Lombardia e lungo la Pianura Padana, abbiano fatto registrare livelli altissimi di inquinamento atmosferico, anche durante il lockdown. Le conseguenze di cattive politiche energetiche non possono più essere ignorate e l'aerazione degli ambienti chiusi non fa eccezione.

Quello della qualità dell'aria non è in definitiva un problema che riguarda solo i cittadini e la loro salute. È una necessità che, alla luce di una situazione sempre più delicata, deve tenere conto anche dell' impatto dei consumi sul pianeta. FCR si pone dunque in prima linea per lo sviluppo di politiche ecosostenibili che possano contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita. Una direzione genuinamente "Green", intrapresa per far fronte a problematiche che devono essere affrontate con competenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Responsabilità editoriale: TiLinko - Img Solutions srl per Spider Link