Coripet: concorso “Segui una nuova rotta” da Drink Shop a Brescia una bottiglia pet si è trasformata in crociera

Milano, 27 giugno 2023 - Riciclare premia l’ambiente e ti fa viaggiare. Questo il senso del concorso “Segui una nuova rotta” indetto in tutta Italia da Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo. Uno dei premi, un voucer da 1750 euro con cui acquistare una crociera Costa tra tutte le destinazioni Costa, è stato vinto da “Drink Shop” di Brescia.

“Quindici anni fa abbiamo realizzato il sito "io amo il futuro" poi, quando ho scoperto Coripet abbiamo installato in tutti i Drink Shop questo apparecchio che compatta le bottiglie in pet evitando che vadano disperse nell'ambiente e che poi ritornano bottiglie. Sono molto contento che la fortuna abbia premiato la signora Alessandra Pasotti e di conseguenza il più bel Drink Shop che si poteva fare. Spero che altri possano andare in crociera tramite Coripet e Drink Shop” così Giuliano Fusari, presidente Fusari s.r.l.

Coripet accoglie sempre con grande entusiasmo le richieste di installazione di ecocompattatori, per avviare il processo “bottle to bottle”, ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne di nuove. Tutti possono contribuire a diffondere la cultura del riciclo, dai comuni alle grandi catene della GDO alle realtà come i punti vendita Drink Shop che hanno un forte radicamento sul territorio” commenta Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet.

“Ambiente e viaggio, due facce della stessa medaglia. Viaggiare significa esplorare nuovi territori ed entrare in sintonia con l’ambiente circostante, che deve necessariamente essere preservato. Questo premio ci dice una cosa importante, cioè riciclare le bottiglie in PET per dare loro nuova vita, fa bene sia all’ambiente sia anche a chi lo vive pienamente. Anche attraverso un viaggio”. Così Igor Toscani, responsabile marketing CORIPET, ha annunciato la consegna del premio.

Con il concorso “Segui una nuova rotta” la fortuna ha già bussato alle porte di numerose città, tra cui Brescia, Empoli, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Roma e Torino

