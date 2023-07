Giornata Mondiale dell’Ambiente: Silver Fir Capital e GWM Group hanno presentato AND Arte, Natura e Didattica, con l’artista Ria Lussi

6 giugno 2023. Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, Silver Fir Capital e GWM Group hanno presentato, all’orto Botanico di Roma, il progetto AND, acronimo di Arte, Natura e Didattica, l’iniziativa di divulgazione scientifica nata con l’obiettivo di creare un dialogo tra il territorio e le nuove generazioni e favorire la costruzione di quel terreno di valori transgenerazionali indispensabili alla realizzazione del domani, che ha coinvolto 100 studenti del Municipio IX in lezioni di arte contemporanea e botanica.

Nelle 4 giornate nel mese di maggio dedicate ai giovani, AND ha offerto loro una narrazione en plein air, alla scoperta di un territorio che unisce arte, natura, creatività, rispetto per l’ambiente e biodiversità, per consolidare una coscienza artistica ed ecologica, patrimonio imprescindibile per il loro e nostro futuro.

AND fa parte di eUrban, il progetto di evoluzione urbana nato dall’incontro di Silver Fir Capital e GWM Group – finanziatori dell’iniziativa - con l’artista Ria Lussi e che da due anni promuove all’EUR un laboratorio di innovazione in costante trasformazione, immaginato per migliorare il benessere di lavoratori, residenti e visitatori. La città viene quindi arricchita di spazi urbani da vivere gratuitamente e da opere d’arte e spazi verdi per accrescere la qualità dell’ambiente urbano e dell’aria.

Mossi dalla vocazione all’innovazione, per lo sviluppo di progetti e azioni guidate dai temi ESG (Environmental, Social, Governance), capaci di creare le condizioni per una sostenibilità economica, ambientale e sociale, Silver Fir Capital e GWM Group hanno già reso possibile, in questi anni, la realizzazione di Moving Forest un bosco transitorio di 400 alberi, Walkaround Gallery, una galleria a cielo aperto e Italian Zen Garden, un giardino olfattivo con oltre 10 specie di piante aromatiche.

“Con AND abbiamo voluto coinvolgere i bambini e i ragazzi delle scuole elementari, medie, liceo e università dell’EUR perché riteniamo sia fondamentale partire dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni per sviluppare una più solida coscienza ecologica, indispensabile per la costruzione di un futuro più verde e sostenibile per tutti”, hanno dichiarato Lorenzo Baroni, e Andrea Portella, Amministratori Delegati di Silver Fir Capit al.

“La nostra mission, sia con il progetto eUrban, sia con l’iniziativa AND, è quella di creare un dialogo forte con il territorio, puntando in particolare sulle nuove generazioni per dare slancio a un quartiere al centro di una grande evoluzione, imprescindibile per lo sviluppo della Capitale”, ha commentato Barbara Polito, Head of Asset Management di GWM Group.

AND ha ricevuto il patrocinio ufficiale del IX Municipio del Comune di Roma e la curatela scientifica dell’Orto Botanico di Roma

“È stata un’opportunità di grande valore formativo per le ragazze ed i ragazzi che ci ha entusiasmato da subito, una scoperta del territorio che unisce arte e natura, creatività e rispetto per l’ambiente e la biodiversità, in una dimensione didattica innovativa, stimolando consapevolezza ed impegno, in prima persona, per il modo che ci circonda, in perfetta sintonia con l’impegno quotidiano della nostra Amministrazione” hanno concluso Titti Di Salvo e Paola Angelucci, Presidente ed Assessora alla Scuola del Municipio IX.