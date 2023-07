Intersolar Europe 2023: Sungrow presenta innovazioni all'avanguardia, aprendo la strada ad un futuro sostenibile

MONACODI BAVIERA, Germania, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondiale nella fornitura di inverter e sistemi di accumulo di energia, ha presentato le sue soluzioni all'avanguardia per i mercati dell'energia solare, dell'accumulo e della ricarica dei veicoli elettrici durante Intersolar Europe 2023 a Monaco di Baviera. Le nuove offerte sono destinate a soddisfare la crescente domanda di energia pulita e l'ambizione di neutralità delle emissioni di carbonio in Europa.

PowerTitan 2.0: L'ultimo sistema di accumulo di energia con raffreddamento a liquido

Con l'entrata in funzione di un maggior numero di progetti di energia rinnovabile e l'aggiunta di altre risorse al mix energetico, è ancora più importante mantenere la stabilità della rete e migliorare la qualità dell'energia.

Sungrow ha presentato il suo ultimo sistema di accumulo di energia con raffreddamento a liquido, il PowerTitan 2.0, che rappresenta un'integrazione professionale delle tecnologie di elettronica di potenza, elettrochimica e supporto alla rete elettrica di Sungrow. La nuova innovazione per il mercato dell'accumulo di energia su scala pubblica adotta una batteria di grande capacità (314Ah), integra i moduli della batteria e la stringa PCS in un contenitore di 20 piedi, incorpora la Stem Cell Grid Tech e dispone di un controllo sistematico della temperatura di raffreddamento a liquido. Il sistema all-in-one aumenta significativamente la densità di potenza, rendendo il container in grado di essere equipaggiato con batterie da 5MWh e PCS da 2,5MW.

Il sistema vanta un'efficienza di andata e ritorno (RTE) dell'89,5% e la capacità di energia scaricata del sistema è aumentata del 9% durante il suo intero ciclo di vita.

Inverter modulare 1+X: nuove caratteristiche

Sungrow ha presentato anche l'inverter modulare 1+X per progetti fotovoltaici su scala industriale. Il prodotto è un'innovazione che combina i vantaggi degli inverter di stringa e centralizzati, ottenendo una maggiore disponibilità e riducendo ulteriormente l'LCOE. Il prodotto prevede un'unità singola da 1,1 MW come minimo e può essere configurato da 1,1 MW a 8,8 MW, rendendolo più flessibile per blocchi di diverse dimensioni e facilitando le operazioni e la manutenzione in loco (O&M). Ogni modulo è progettato con un MPPT indipendente, che migliora ulteriormente la capacità di generazione di energia della centrale.

L'inverter modulare 1+X si distingue anche per la tecnologia di disconnessione intelligente a media tensione, che prevede un dispositivo di disconnessione intelligente collegato in serie alla linea del collettore del sub-array. Durante lo standby notturno, il dispositivo disconnette automaticamente la stazione di media tensione quando l'ultimo inverter sulla linea non è in uso. Questa funzione garantisce l'assenza di perdite durante le ore di standby. Ad esempio, un impianto fotovoltaico da 1 GW può risparmiare fino a 79 GWh di elettricità per tutta la durata del progetto.

Le più recenti soluzioni solari residenziali e di accumulo per carichi domestici di maggiore potenza

Per le installazioni residenziali solar-plus-storage, Sungrow ha presentato una soluzione completa che integra il nuovo inverter ibrido trifase SH15/20/25T e la nuova batteria SBH100-400.

Questa nuova batteria è configurata con un design modulare. Il modulo della batteria ha una capacità superiore di 5kWh. Ogni unità può essere composta da 2-8 moduli. Il sistema di batterie consente 4 unità in parallelo, scalate fino a 160kWh, ovvero 8 moduli per unità. Inoltre, la corrente di carica e scarica della batteria è di 50A e l'inverter ibrido ha una capacità di potenza superiore, da 15kW a 25kW. Grazie all'elevata capacità e all'alta potenza, la soluzione è in grado di supportare il funzionamento simultaneo di più apparecchi, la capacità di carica e scarica rapida, la transizione rapida alla modalità di backup in caso di interruzione della rete e la facilità di installazione e configurazione del sistema.

Caricabatterie per veicoli elettrici: Dalle soluzioni di ricarica residenziale completamente integrate alla ricarica pubblica

Sungrow ha presentato anche le sue nuove soluzioni di ricarica per veicoli elettrici: un caricatore EV DC integrato da 180kW IDC180E e un caricatore EV AC da 22kW AC22E-01. Entrambe le soluzioni sono affidabili, efficienti e facili da usare. Possono essere integrate con sistemi fotovoltaici e di batterie, per diventare la soluzione PV + ESS + Charger di Sungrow, massimizzando il consumo di energia pulita, la semplificazione dell'O&M e il risparmio economico.

L'IDC180E raggiunge una notevole efficienza di carica del 96%, consentendo un utilizzo ottimale dell'energia e riducendo il consumo energetico delle stazioni di ricarica. L'AC22E-01 è dotato di una funzione di automatica di phase-switching. Inoltre, la tecnologia Dynamic Load Management è utilizzata per allocare la potenza di ricarica in modo da mantenere il limite di potenza durante la ricarica di più veicoli elettrici contemporaneamente, massimizzando l'uso dell'elettricità.

Sicurezza informatica: Il primo certificato ETSI EN 303 645 al mondo nel settore delle energie rinnovabili rilasciato da DEKRA.

Durante la fiera, Sungrow ha ricevuto il certificato ETSI EN 303 645 per il suo data logger, il Logger3000/4000, il primo nel settore delle energie rinnovabili a ottenere il certificato rilasciato da DEKRA aiutando i due prodotti a soddisfare perfettamente i rigorosi requisiti di sicurezza informatica secondo il codice di rete G99 del Regno Unito e la direttiva europea CE sulle apparecchiature radio (RED)

Tra le altre novità presentate, gli inverter fotovoltaici commerciali SG50/125CX-P2 e l'ESS PowerStack commerciale con raffreddamento a liquido, finalista dell'ees AWARD 2023. L'ottimizzatore di potenza SP600S può essere compatibile con le soluzioni solari residenziali e commerciali di Sungrow, ideale per scenari complicati e a prova di futuro, massimizzando la quantità di energia prodotta da ciascun modulo fotovoltaico e fornendo sicurezza a livello di modulo.

Le soluzioni Sungrow possono essere monitorate e gestite attraverso la piattaforma iSolarCloud di Sungrow. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale e dettagliati sull'impianto, un monitoraggio flessibile del flusso di energia e dell'autoconsumo e un controllo semplificato degli asset di energia rinnovabile. L'ultima versione dell'App iSolarCloud presenta un design più snello e funzioni di analisi più intelligenti, che garantiscono un funzionamento e una manutenzione efficienti, e sarà presto online in Europa.

Negli ultimi 16 anni, Sungrow si è dedicata a potenziare i clienti in Europa grazie alla sua presenza globale e alla sua esperienza locale nelle vendite, nell'assistenza tecnica e nel servizio post-vendita. Sungrow è fermamente convinta che l'innovazione tecnica sia nel suo DNA e ha istituito due centri di ricerca e sviluppo in Europa.

L'azienda ha acquisito una solida reputazione e detiene una posizione di leadership nei segmenti di utility-scale e distribuzione. Nel settore dell'accumulo, l'esperto team di Sungrow che si occupa di accumulo di energia eccelle nel mercato europeo degli ESS, realizzando progetti significativi come una collaborazione da 825MWh con Constantine Energy Storage e una partnership da 300MWh con SSE Solar and Battery.

