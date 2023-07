Jackery collabora con WWF per il programma di ripopolamento del furetto dai piedi neri

FREMONT, California, 15 giugno 2023/PRNewswire/ -- Jackery, leader globale di soluzioni innovative per l'alimentazione portatile e l'energia verde, è entusiasta di annunciare la collaborazione con il World Wildlife Fund (WWF), l'organizzazione mondiale leader per la conservazione. Questa nuova collaborazione sosterrà gli sforzi del WWF per proteggere il furetto dai piedi neri, uno dei mammiferi più minacciati del Nord America, fornendo una soluzione di alimentazione pulita e silenziosa sul campo.

"La collaborazione con WWF ci offre un'opportunità per migliorare ulteriormente l'impegno di Jackery nella protezione e nel ripristino della biodiversità terrestre", ha dichiarato uno degli alti dirigenti di Jackery. "Fornendo soluzioni di alimentazione affidabili e portatili, siamo orgogliosi di supportare ricercatori e ambientalisti con soluzioni di alimentazione che migliorano la loro capacità di rilevamento, monitoraggio e protezione dei furetti dai piedi neri. Insieme, possiamo fare la differenza nell'incremento della popolazione delle specie e aprire la strada a un futuro sostenibile e ricco di biodiversità per le generazioni a venire."

Si stima che oggi vi siano 390 furetti dai piedi neri, il che è di gran lunga inferiore ai 3.000 necessari per il loro recupero. Per sviluppare strategie di conservazione efficaci, le valutazioni annuali misurano le dimensioni e proteggono la salute delle popolazioni di furetti esistenti, monitorandone al contempo i movimenti e la diffusione di malattie non autoctone. La partnership mira a fornire ai ricercatori e ai team di conservatori stazioni di alimentazione e pannelli solari affidabili ed ecologici che sostengano gli sforzi del WWF nel rilevare, monitorare e proteggere gli animali nel loro habitat naturale.

Jackery ha promosso una serie di iniziative volte a salvaguardare l'ambiente naturale e a preservare la biodiversità. Ha collaborato con la National Forest Foundation per piantare 10.000 alberi negli Stati Uniti. In aggiunta, ha effettuato donazioni in Germania per proteggere in modo permanente 10 chilometri quadrati di foresta. Ha inoltre partecipato a un progetto di rimboschimento in Giappone a sostegno della protezione ambientale.

In qualità di leader globale nella fornitura di stazioni di alimentazione e pannelli solari portatili, Jackery si è impegnato a fornire prodotti e servizi di energia verde per guidare uno stile di vita sostenibile e aiutare le comunità colpite da crisi e catastrofi. L'ultimo arrivato nella gamma del marchio, il Solar Generator 2000 Plus, è la sua nuova soluzione energetica nel rispetto dell'ambiente e un'affidabile alimentazione di riserva durante le interruzioni di corrente o altre emergenze, rispettando il suo impegno a rendere il mondo un luogo migliore.

