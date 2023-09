Jackery Exclusively presenta nuove power station solari presso l'IFA di Berlino

Explorer 300 Plus grande quanto uno zaino con mini pannello solare e Explorer 1000 Plus con pacchi batteria aggiuntiviopzionali per un'ulteriore produzione di energia

FRANCOFORTE, Germania, 1 settembre 2023 /PRNewswire/ -- In concomitanza con l'IFA 2023, Jackery, il principale fornitore al mondo di soluzioni energetiche portatili e rispettose dell'ambiente, sta ampliando la propria serie di punta con due nuove power station: il membro più piccolo e più leggero della famiglia Plus, l'Explorer 300 Plus, che include un modulo solare mini, pratico generatore solare da borsa. Ad essa si affianca la sorella maggiore, l'Explorer 1000 Plus, con pacchi batterie modulari espandibili, che completa la nuova famiglia di power station LiFePO4 di Jackery. Il lancio ufficiale si terrà alla consumer electronics fair (padiglione 3,2, stand 307) a coincidere con la data di vendita.

Explorer 300 Plus con SolarSaga 40 Mini

Il generatore solare da zaino è ultra portatile, sostenibile e molto sicuro. Più piccola e, con soli 3,75 kg, più leggera dei dispositivi di pari capacità, la mini power station con alimentazione continua da 288 Wh e 300 watt fornisce elettricità ai consumatori in modo affidabile. Trasportata facilmente nello zaino, è la compagna perfetta per picnic, campeggio o passeggiate in collina. L'involucro arrotondato intelligente con maniglia per il trasporto retrattile misura solamente 23 x 15,5 x 16,7 cm e offre cinque connessioni sul lato anteriore, oltre al display chiaro e alla luce LED: due USB-C con 100 watt/15 watt ciascuna, una USB-A con 15 watt, una connessione da 12-volt e una presa a terra. L'innovativo modulo solare mini da 40 watt offre un approvvigionamento energetico gratuito e rispettoso dell'ambiente. Ripiegato, il pannello fotovoltaico leggero da 1,25 kg misura solo 25 x 30 cm, e dispiegato assorbe 97 x 30 cm di radiazioni solari. Essendo un modulo impermeabile (IP68), è dotato di certificazione IEC rilasciata da TÜV-Rheinland e di una garanzia di 5 anni.

L'Explorer 1000 Plus può essere ampliata in modo flessibile grazie ai pacchi batteria

La nuova power station Explorer 1000 copre un fabbisogno energetico più elevato con 1,26 kWh in un formato compatto. La capacità può essere ampliata in modo flessibile fino a 5 kWh con un massimo di tre pratici pacchi batteria. La batteria al litio ferro fosfato con potenza di uscita di 2000 watt fornisce energia ai dispositivi elettrici in modo sicuro e affidabile attraverso un totale di sette connessioni sul lato anteriore, dalle prese via USB-C e A fino a quella da 12 volt. Inoltre, fornisce energia in modo silenzioso, con ≤30 decibel, e in modo duraturo: con 4.000 cicli completi di carica/scarica (al 70%), la power station vanta una vita operativa di oltre 10 anni con uso quotidiano. Come generatore solare, la power station portatile con dimensioni di 35,6 x 26 x 28,3 cm e un peso di 14,5 kg è dotata di due efficienti moduli solari da 100 watt, SolarSaga 100 W.

Trasparente, sicura e sostenibile

La nuova serie Plus offre molteplici meccanismi di protezione, tra cui algoritmi 12 BMS e protezione da sovracorrente, cortocircuito, scarica profonda, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.

La tecnologia proprietaria di ricarica rapida di Jackery, "ChargeShield", non solo garantisce batterie piene nel minor tempo possibile, anche a temperature elevate fino a 45°C, ma protegge anche la batteria. Gli algoritmi di ricarica a fasi con velocità variabile aumentano la sicurezza e contribuiscono a prolungarne la vita operativa fino al 50%. Gli utenti possono sempre tenere d'occhio lo stato dei dispositivi tramite l'app.

Disponibilità e prezzi

Entrambi i nuovi prodotti possono già essere acquistati. Il prezzo di vendita consigliato è di 319 £ per l'Explorer 300 Plus e di 399 £ per il set con mini pannello solare. L'Explorer 1000 Plus è disponibile a 1.149 £, un pacco batteria 1000 Plus a 739 £ e il generatore solare con power station più due moduli solari SolarSaga da 100 watt a 1.599 £.

Jackery offre una pre-promozione: l'Explorer 300 Plus è disponibile nel negozio Amazon al prezzo ridotto di 279 £, con 40 £ di sconto fino all'11 settembre 2023, mentre il generatore solare può essere aggiunto al carrello a soli 349 £ GBP. Nello stesso periodo, il negozio online di Jackery offre gratuitamente un pannello solare da 80 watt con l'Explorer 1000 Plus, mentre il set generatore solare include anche con una piccola power station Explorer 240. Per ulteriori informazioni, visitare Jackery o Jackery's Amazon.

CONTATTO: Gabriele FraccaroMarketing Specialistgabriel@jackery.com+49 211 730633-60

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199001/Jackery_Plus_Serie_EU.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/jackery-exclusively-presenta-nuove-power-station-solari-presso-lifa-di-berlino-301915060.html