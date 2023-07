LA NUOVA GENERAZIONE DI GENERATORI SOLARI JACKERY APPRODERÀ A INTERSOLAR EUROPE 2023, PRESENTANDO NUOVE POSSIBILITÀ PER LA VITA FUORI RETE

MUNICH, 7 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Jackery leader globale di soluzioni innovative per l'alimentazione portatile e l'energia sostenibile all'aperto, si sta preparando a mostrare gli ultimi progressi nella sua tecnologia innovativa sviluppata per alimentare i viaggi sostenibili e lo stile di vita a basse emissioni di carbonio all'Intersolar Europe 2023 di Monaco di Baviera, una delle più grandi fiere annuali per il settore solare.

Dal 14 al 16 giugno, lo stand 470 del padiglione C4 presenterà il suo generatore solare di nuova generazione, 2000 Plus, dotato di una nuova gamma di migliorie e funzionalità incentrate su affidabilità, prestazioni e la praticità, pronto a rivoluzionare il settore dell'energia solare portatile, in un momento momento in cui un crescente numero di clienti è alla ricerca di soluzioni leggere e potenti per le loro avventure all'aperto e la vita fuori rete.

Le nuove offerte di Jackery andranno ad aggiungersi alla sua esclusiva linea di generatori solari, che si è affermata come prima scelta per chi vive in van, per le famiglie fuori rete e i soccorritori di emergenza in tutto il mondo. Mentre l'azienda continua a espandersi a livello globale, il mercato europeo si è distinto come la regione in cui il marchio ha registrato i risultati migliori, con una crescita del 417% rispetto all'anno precedente.

La leadership di mercato di Jackery è dovuta al suo costante impegno nei confronti dell'innovazione tecnologica e della filosofia di design incentrata su funzionalità, versatilità e prestazioni. La vasta esperienza e competenza del marchio in materia di energia solare sono evidenti nei suoi prodotti, tra cui l'attesissimo Plus e la famiglia Jackery Solar Generator Pro, che forniscono un affidabile backup elettrico per le emergenze impreviste. All'inizio di quest'anno, Jackery ha annunciato la sua partnership con l'International Rescue Committee (IRC) per aiutare l'IRC a sostenere coloro che hanno disperato bisogno in tutto il mondo.

Mentre il mondo continua a far fronte ai crescenti prezzi dell'energia, Jackery si impegna a fornire ai clienti europei la sua gamma completa di prodotti, progettati per soddisfare le loro esigenze in tutti gli scenari e applicazioni. In occasione dell'imminente esposizione, Jackery presenterà l'ultima generazione di prodotti, che saranno presto disponibili sul mercato e per il pre-ordine.

Per ulteriori informazioni, visitare Jackery, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2092677/image_5009324_24792012.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

